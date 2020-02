CaixaBank a contribué 9 468 millions d’euros au PIB en 2019

CaixaBank a publié une nouvelle édition du Impact socioéconomique et contribution aux objectifs de développement durable, un rapport annuel avec lequel l’entreprise cherche à faire le point sur son activité du point de vue social. Dans ce dernier rapport, correspondant à l’année 2019, l’institution financière a contribué au total 9 468 millions d’euros au PIB espagnol par le biais de son activité.

Le document, qui peut être consulté publiquement sur son site Web, recueille les données concernant la contribution de l’entreprise à l’économie par l’inclusion financière, les alliances internationales avec des initiatives bancaires responsables et l’impact social, l’environnement et l’innovation technologique. De la même manière qu’il aide à analyser comment l’activité de CaixaBank dans toutes ces dimensions contribue à progresser vers les Objectifs de développement durable des Nations Unies et le Programme 2030.

Le montant de la contribution de l’entité financière à la production économique a augmenté de 346 millions par rapport à l’année précédente. Bien que, en raison du scénario de croissance économique de l’économie dans son ensemble, l’augmentation nette ne se soit pas traduite par des variations en pourcentage et la contribution de CaixaBank au PIB en 2019 est restée au même pourcentage que l’année précédente: 0,76%.

Jordi Gual, président de CaixaBank, a affirmé que cette publication est «fondamentale pour vérifier, de manière objective, comment CaixaBank contribue au progrès des territoires où elle opère».

Faire le bilan de ce qui a été réalisé dans tous ces domaines est essentiel pour marquer la progression du groupe CaixaBank vers son objectif de devenir une référence internationale de la banque socialement responsable »

De son côté, le PDG de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, souligne que l’exercice de 2019 a été marqué par «une attention particulière aux projets liés aux questions de première ligne de l’agenda mondial, tels que la lutte contre la pauvreté et le changement climatique». Gortázar a rappelé que l’année dernière, c’était la première fois en Espagne qu’une banque émettait un Bon Social en soutien aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, avec lequel CaixaBank a réussi à lever 1 000 millions d’euros de financement de projets sociaux et de création de l’emploi dans les zones défavorisées.

Principales contributions

L’emploi est l’une des principales variables prises en compte dans le calcul de la contribution économique de toute organisation. L’entreprise a clôturé l’exercice 2019 avec 27 572 employés, dont 98,5% avec un contrat à durée indéterminée. De plus, afin de contribuer à l’insertion des personnes en difficulté sur le marché du travail, CaixaBank collabore avec le programme d’insertion professionnelle “incorpora” de “la Caixa”, qui a généré en 2019 36803 opportunités d’emploi. Aux emplois directs de CaixaBank, il faut ajouter 46 440 emplois supplémentaires générés par l’effet multiplicateur des achats auprès des fournisseurs, dans lesquels 95% des entreprises sous-traitées sont locales.

CaixaBank est la première banque espagnole cotée à compenser 100% de ses émissions de CO2

CaixaBank contribue également à l’emploi grâce à son investissement crédit, qui s’élevait l’an dernier à 4 881 millions d’euros. De plus, la publication de CaixaBank Socioeconomic Impact en 2019 comprend, pour la première fois, une section spécifique de «Responsible Business», qui analyse les aspects de l’activité financière qui produisent un plus grand impact social. CaixaBank joue un rôle important dans l’investissement socialement responsable via VidaCaixa et CaixaBank Asset Management, tous deux reconnus par les Nations Unies avec la plus haute qualification en investissement durable (A +). Et c’est aussi la première banque cotée espagnole qui compense 100% de ses émissions de CO2 calculées, une étape franchie en 2018 et qui a été franchie à nouveau en 2019.