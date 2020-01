CaixaBank et Plug and Play parient sur l’innovation en Espagne

À plus d’une occasion, nous avons été surpris par des avancées technologiques que nous n’avions jamais pu imaginer. Changer de chaîne d’un geste, avoir une conversation avec notre réfrigérateur ou payer avec l’horloge semblait chose impossible jusqu’à il y a quelques années, mais la technologie progresse à un rythme imparable et beaucoup de ses progrès sont encore à venir.

Pour dynamiser l’innovation dans le secteur des technologies financières, CaixaBank a conclu un accord avec la plateforme Plug and Play, avec laquelle ils cherchent à trouver conjointement de nouveaux services pour le secteur bancaire et des assurances à travers un programme de collaboration avec des startups. L’accord se concrétise dans la création du Programme d’engagement de Barcelone, un programme dans lequel un comité de spécialistes trouvera les entreprises en phase initiale avec les projets les plus innovants dans les domaines de la fintech et de l’insurtech. Les entreprises sélectionnées pourront bénéficier de l’accompagnement d’experts pour le développement d’une preuve de concept et travailleront main dans la main avec les équipes CaixaBank Payments and Consumer, imaginBank et Plug and Play pour résoudre de vrais défis commerciaux. L’accord envisage également la localisation de projets innovants dans d’autres parties du monde pour générer des alliances.

Plug and Play a une grande expérience dans la promotion de la collaboration entre startups et grandes entreprises

Il s’agit du premier programme fintech en Espagne auquel Plug and Play participe, considéré comme la première plateforme d’innovation au monde et le capital-risque le plus actif. Avec un siège dans la Silicon Valley et une présence dans 28 pays, L’entreprise est spécialisée dans la promotion de l’innovation des entreprises à l’échelle mondiale mettre en contact startups, investisseurs et grandes entreprises qui changent le monde. Plug and Play réalise plus de 220 investissements annuels, dont Dropbox, PayPal et Rappi, et compte 400 entreprises et plus de 25 000 startups qui collaborent pour concevoir l’avenir dans jusqu’à 17 secteurs différents.

L’alliance avec Plug and Play inclut également sa collaboration avec les lignes d’innovation ouverte de CaixaBank, à partir desquelles l’entité encourage le travail avec des tiers pour détecter les tendances et les opportunités à travers des initiatives telles que Payment Innovation Hub ou zone2boost. En particulier, les synergies du programme d’engagement de Barcelone avec l’initiative zone2boost, créée par CaixaBank en collaboration avec Global Payments et Ingenico en 2019, se distinguent. Il s’agit d’un programme spécialisé dans l’identification de nouvelles initiatives commerciales dans le domaine de la technologie pour les entreprises et l’accompagnement dans sa croissance pour offrir aux entrepreneurs la possibilité d’accéder à des volumes importants de clients avec leurs projets.

Juan Antonio Alcaraz, PDG de CaixaBank, et Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play, ont signé cet accord pour unir leurs efforts dans la recherche de l’innovation. “L’objectif du projet est de renforcer l’innovation dans des domaines clés pour le secteur financier aujourd’hui, tels que l’expérience utilisateur ou la recherche de nouveaux modèles commerciaux”, dit Alcaraz. Pour sa part, Amidi s’est dit très fier de faire partie de ce projet avec CaixaBank. “CaixaBank est une institution financière qui a clairement opté pour l’innovation et est ouverte aux idées et contributions de tiers, avec l’objectif clair de développer et d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs.”