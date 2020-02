Calendrier de lancement, spécifications d’affichage, options de couleurs et plus encore – .

Samsung a officiellement lancé son deuxième téléphone pliable – le Galaxy Z Flip – la semaine dernière, et la réaction semble jusqu’à présent beaucoup plus positive que ce que le Galaxy Fold a reçu l’année dernière. Le Z Flip est toujours encombrant pour un smartphone phare en 2020, mais son design est bien plus agréable au goût que celui du Galaxy Fold, et Samsung semble avoir des attentes élevées en termes de ventes, selon des initiés connaissant le sujet.

Mais le Galaxy Z Flip ne remplace pas le Galaxy Fold, car une suite du pliable d’origine est attendue dans les mois à venir, et Max Weinbach de XDA a connu une fuite ces derniers temps.

De nombreuses fuites sont inévitables avant le lancement du Galaxy Fold 2, mais grâce à deux nouveaux tweets de Weinbach, nous en savons déjà beaucoup sur le prochain téléphone pliable. Dimanche, Weinbach a affirmé que le Galaxy Fold 2, nom de code Champ (le nom de code du Galaxy Fold était Winner) implémentera probablement le même verre ultra fin que celui du Galaxy Z Flip, pourrait être le premier téléphone à disposer d’une caméra selfie sous-affichage, aura un écran Infinity Flex de 7,7 pouces et devrait être lancé vers juillet, possible aux côtés du Galaxy Note 20:

Samsung Galaxy Z Fold 2: nom de code Champ. Utilisera probablement du verre ultra mince. Ce pourrait être le premier téléphone avec une caméra sous écran. Écran Infinity Flex de 7,7 pouces. Lancement probable vers juillet. Devrait être à peu près au même moment que le Note20.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 17 février 2020

Dans un deuxième tweet lundi, Weinbach a ajouté que la couverture avant sera un écran Infinity-V (dont vous pouvez voir un exemple sur les Galaxy M10), qu’une nouvelle version du S Pen sera livrée avec le Fold 2, et que la disposition de la caméra à l’arrière du téléphone sera la même que celle du Galaxy S20 +. Il a également noté qu’il y aura des versions en céramique et en acier inoxydable, et que le Fold 2 sera disponible en bleu, argent, or, rose et noir:

Galaxy Fold 2: la façade avant est dotée d’un écran Infinity V. Le principal est soit perforé ou sous la caméra d’affichage. Nouvelle forme de SPen. Configuration de la caméra S20 +. Céramique et acier inoxydable. Viendra en bleu, argent, or, rose, noir.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 17 février 2020

Il s’agit d’une mine d’informations sérieuses, dont certaines sont apparues lors de fuites précédentes, mais dont la plupart n’avaient pas été entendues auparavant. Il reste à voir si un design pliable triomphera de l’autre, s’il y a de la place pour les deux, ou si cette expérience était vouée au départ, mais le Galaxy Fold 2 est certainement en train de devenir un produit beaucoup plus intrigant que celui de Samsung plutôt première tentative peu attrayante d’un téléphone pliable en 2019.

