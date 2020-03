Cálico Electrónico revient de sa retraite: #quedateencasa

Des circonstances extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires. Et le retour, de sa retraite paisible, de Calic électronique, en est sans aucun doute un excellent exemple. Peu (pour ne rien dire) que nous connaissions de lui depuis ce fatidique mai 2015, lors de la clôture de la cinquième saison de sa série, il a dit au revoir à son public et s’est dirigé vers … eh bien, qui sait quel serait son destin?

Cependant, et comme l’une des nombreuses réactions causées par ce putain de coronavirus qui fait tant et si mal, le protagoniste de ce qui était le série flash (à partir d’une animation réalisée avec cette technologie autrefois populaire de Macromedia y Adobe) le plus populaire de la première décennie de ce siècle a décidé de revenir. Et pour quoi faire? Vous pouvez le vérifier vous-même en lisant la vidéo que vous trouverez juste sous ces lettres:

La mobilisation sociale pour sensibiliser au respect des lignes directrices qui nous ont été indiquées pour lutter contre la pandémie est sans aucun doute l’un des aspects les plus positifs de cette crise sanitaire et sociale. Même à quelques exceptions près (et aussi avec un certain excès, il faut le reconnaître), la réponse d’une grande partie du public s’avère exemplaire. Et des actions comme celle menée par Nikodemo, créateur de Cálico, sont un excellent exemple que, même dans les moments sombres, il est possible de briller.

Pour ceux qui ne connaissent pas Cálico Electrónico, c’est un super-héros Made in Spain qui, au milieu de la première décennie de ce siècle, a atteint une énorme popularité, devenant la série d’animation en ligne espagnole la plus regardée à ce jour. Nous devons nous rappeler que nous parlons de 2004 (Youtube est né en 2005), à une époque où, même s’il était déjà possible de consommer du contenu vidéo via le réseau, il était courant de le télécharger, de le partager par mail ou CD, etc. Pourtant, il a atteint une énorme viralité.

Fruit de la même ont été ses cinq saisons (avec quelques arrêts importants, oui), jusqu’à il y a un peu plus de cinq ans, le 1er mai 2015, l’épisode intitulé Le dernier chapitre d’Electronic Calico. Et que, comme son nom l’indique, il a fermé la série et a renvoyé, en principe pour toujours, le personnage. Il est vrai, oui, qu’après, Nikodemi a maintenu une certaine collaboration avec le pirate et communicateur populaire Chema Alonso, ce qui nous a permis de garder un certain espoir à cet égard.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que le coronavirus sanglant a forcé Cálico à revenir à l’action, même s’il vient de chez lui. Peut-être qu’il est temps de commencer à rêver de votre retour à l’activité (peut-être que ce n’était pas une retraite, mais seulement une période sabbatique). Et, en tout cas, et pour mieux porter l’enfermement, c’est certainement un bon moment pour découvrir, ou pour revivre, les aventures de ce personnage singulier et adorable. Vous pouvez profiter gratuitement de tous les épisodes et spéciaux de la série sur leur site Web.