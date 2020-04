Call of Duty: Mobile – Diverses cartes et modes de jeu sont en route vers le titre

Les serveurs de test vous permettent désormais de profiter de l’actualité.

La communauté Call of Duty: Mobile grandit à pas de géant, Activision souhaite donc que la plupart des joueurs jouent un rôle actif dans le développement du jeu et de son nouveau contenu. Pour cette raison, il a annoncé une nouveauté importante qui sera lancée ce mois-ci.

Le titre a récemment reçu divers modes de jeu et cartes qui ne sont déjà disponibles que pour quelques utilisateurs. En effet, ils font partie des nouveaux serveurs de test qui ont commencé leurs opérations aujourd’hui.

Comme vous le savez bien, ces types de serveurs permettent à une partie de la communauté de tester de nouvelles fonctionnalités avant leur implémentation officielle dans la version finale du jeu.

Actualité de Call of Duty: mobile sur ses serveurs de test

À ce jour, les serveurs de test sont actifs pour les joueurs sur les appareils Android. La communauté sera en mesure de donner son avis et de signaler les erreurs des développements en cours.

Le test actuel se terminera le 21 avril, vous pourrez donc voir ces jours-ci 2 nouvelles cartes, ainsi que divers modes de jeu qui arriveront plus tard sur les serveurs en direct du tireur. Les cartes sont Rust et Saloon.

Quant aux modes de jeu, le premier d’entre eux est Kill Confirmed, qui vous sera familier si vous êtes adepte de la saga. Dans ce mode, les joueurs lanceront une assiette lorsqu’ils seront anéantis. L’équipe adverse doit faire de son mieux pour le récupérer avant qu’il ne soit récupéré et ainsi gagner un point.

De plus, le mode classique Capture the Flag est également disponible sur les serveurs de test. Comme vous le savez bien, les équipes se battent dans ce mode pour obtenir le drapeau de la base adverse et pour protéger le leur.

Enfin, il y a le mode 1 contre 1, qui offrira sans aucun doute des jeux passionnants et tendus. Ce mode peut être apprécié sur la carte Saloon. Des aperçus d’une nouvelle interface utilisateur seront également proposés sur les serveurs de test.

