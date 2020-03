Call of Duty Mobile Season 4 Disavowed: Top 5 des nouvelles fonctionnalités

Call of Duty Mobile Season 4 vient d’être mis en ligne mais les développeurs Activision et Timi s’abstiennent de l’appeler “Season 4” car ils utiliseront un nom plus thématique à l’avenir. Cette saison s’appelle donc Disavowed et apporte un tas de nouveaux éléments au jeu, y compris une nouvelle carte, des compétences d’opérateur, un mode de guerre et d’autres améliorations dans le jeu.

Call of Duty Mobile est un titre Battle Royale extrêmement populaire qui a recueilli plus de 180 millions de téléchargements à la fin de 2019. La dernière mise à jour est déjà en ligne, et si vous ne l’avez pas encore reçue, assurez-vous de consulter l’App Store ou le Play Store , selon que vous utilisez un téléphone Android ou un iPhone.

Voici les principales fonctionnalités de Call of Duty Season 4 Disavowed que vous ne devriez pas manquer.

Nouvelle saison, prête à être déployée! ✔️ Nouveau Battle Pass: 🎟️Désavoué✔️ Nouveau personnage: 👤Soap✔️ Nouvelle carte: 📍Cage✔️ Nouvelle compétence d’opérateur: 🐝H.I.V.E.La bataille continue sur #CODMobile! pic.twitter.com/H6VHXgex5b1 mars 2020

Call of Duty Saison 4: Quoi de neuf?

Emplacement: 📍 CageModes: ✅ Match à mort par équipe ✅ Gratuit pour tous Nouvelle carte: 🔴 EN DIRECT sur #CODMobile le 29/02 pic.twitter.com/aYkyetsAu7 29 février 2020

La dernière mise à jour de Call of Duty Mobile présente la nouvelle carte multijoueur Cage, qui est une conception originale du champ de bataille située sur un chantier de construction. Il dispose d’un accès à trois voies, ce qui est parfait pour les combats rapprochés, gardant le jeu au rythme rapide.

Bien que les développeurs nous assurent qu’il n’y a pas de couverture parfaite sur cette carte car les structures verticales offrent une vue étendue sur l’ensemble du champ de bataille.

Vous pouvez courir, mais vous pouvez AUSSI … 🐝H.I.V.E. 🐝Nouvelle compétence d’opérateur à venir sur #CODMobile! ⏩ À gagner le 29/02 pic.twitter.com/W0rJ9xs24S28 février 2020

Caractéristiques de Call of Duty: Black Ops III, le pistolet H.I.V.E a été ajouté en tant que compétence d’opérateur au jeu mobile. Les joueurs devront accomplir divers objectifs pour débloquer cette compétence d’opérateur spéciale, comme jouer à des matchs multijoueurs, utiliser scorestreak, entre autres. Le pistolet Hive ne peut être déverrouillé que jusqu’au 11 mars.

UNE NOUVELLE SAISON #CODMobile A COMMENCÉ! Nouveau Battle Pass, nouveaux objectifs et bien sûr … 📦 NOUVEAU GEAR! 📦 pic.twitter.com/z1q7DNLhga1 mars 2020

La nouvelle saison 4 de Call of Duty Mobile apporte sa première opératrice féminine – Urban Tracker ainsi que le personnage légendaire de Soap MacTavish, au Battle Pass actualisé.

De plus, il y a de nouvelles armes et skins à saisir après avoir nettoyé les niveaux, y compris AK117 Mactavish, ronces HG40, ronces S36, RUS-79U Viking et un couteau arc-en-ciel.

Spring Into Action est un événement à durée limitée comprenant deux modes: One Shot One Kill et Battle 20vs20 Warfare dans Battle Royale. Les deux modes sont en direct pendant 24 heures pour les utilisateurs de jouer et offrent une double arme et XP joueur.

Les développeurs ont également révélé qu’ils supprimeraient le mode zombie le 25 mars, car “le mode n’a tout simplement pas atteint le niveau de qualité” comme ils l’avaient prévu plus tôt. La carte du mode zombie Nacht Der Untoten (Nuit des morts-vivants), qui devait être déployée avec cette mise à jour, n’est pas non plus publiée pour les joueurs mondiaux.

Cependant, clarifiant sa position, les développeurs déclarent qu’ils pourraient ramener la carte Nacht Der Untoten après avoir été sûr de sa qualité.

Le mode Hardpoint est désormais un mode permanent dans Call of Duty Mobile. Il est disponible en mode multijoueur et en mode classé, mais un joueur devra être un classeur d’élite pour participer à une manche Hardpoint.