Call of Duty: Modern Warfare a maintenant un Tamagotchi assoiffé de sang, pour une raison quelconque

Rappelez-vous Tamagotchis? Les petits coquins virtuels – essentiellement des animaux de compagnie numériques que vous transportiez sur un trousseau de clés et grandissaient au fur et à mesure que vous preniez soin d’eux – faisaient partie intégrante de nombreuses enfances, même s’il revenait souvent à nos parents de ne pas oublier de les nourrir.

Cependant, ils gagnent une nouvelle vie dans les endroits les plus improbables: le multijoueur en ligne de Call of Duty Modern Warfare.

Nommé le «Tomogunchi» – qui se lit avec humour comme une mauvaise prononciation occidentale du gadget d’origine – l’accessoire s’adapte au poignet de votre avatar dans les modes en ligne, et est aidé à grandir et à survivre grâce à votre domination continue et à vos longues séquences de tueries sur le champ de bataille, comme vous tirer, exploser et éliminer d’autres joueurs avec le vaste assortiment d’armes du jeu.

“Nourrissez-le, surveillez ses humeurs et aidez-le à évoluer”, nous dit-on dans la vidéo promotionnelle. Même si vous ne versez pas littéralement du sang dans la bouche de la créature numérique, ce n’est certainement pas loin – et ressemble plus à un pacte démoniaque qu’à un accessoire insensé. L’acheter dans la boutique d’articles, on suppose?

Non, regarde par ici!

Le dernier versement du COD n’a pas manqué de controverse lorsqu’il a été lancé à la fin de 2019, compte tenu d’un révisionnisme mal avisé – à savoir, la réécriture d’un massacre réel mené par les États-Unis en Irak en tant que crime de guerre incité par l’armée russe à la place. Ouaip.

Le mode en ligne de Call of Duty devrait être exempt des moments les plus problématiques de la campagne du jeu, étant bien plus une question de score qu’un récit de la suprématie militaire américaine.

Le Tomogunchi, au moins, a le sens d’être conscient de l’absurdité des lignes de code essayant de s’entretuer sur les consoles de jeu d’aujourd’hui – et de petites bizarreries comme celle-ci ne sont probablement que plus probables avec le potentiel élargi de la prochaine génération PS5 et Xbox Series X.