Call Of Duty: Modern Warfare a prolongé sa première saison

Call of Duty: Modern Warfare prolonge sa première saison de deux semaines. Infinity Ward a annoncé que la saison, qui devait initialement se terminer le 28 janvier, se terminera maintenant le 11 février. Ce sera une prolongation unique et sera fait pour faire de la place pour de nouvelles activités et récompenses.

“Au cours des prochaines semaines, une multitude de nouveaux objets et défis arriveront, y compris un défi en jeu pour gagner la nouvelle arme Crossbow, plus de modes de jeu remixés, de nouvelles listes de lecture et plus dans le magasin à découvrir”, indique l’annonce. . Pendant le reste de la saison, il y aura un double XP et une progression à deux niveaux pour vous aider à gravir les échelons.

Infinity Ward a récemment publié une feuille de route pour ce qui arrivera au jeu dans un proche avenir, y compris de nouvelles listes de lecture et de nouveaux téléchargements. La première saison a également supprimé de nouvelles cartes et missions pour les joueurs.

Call of Duty: Modern Warfare a reçu un 7/10 dans notre avis. Le critique Kallie Plagge a déclaré que le multijoueur du jeu était “à la hauteur, avec une variété de types de jeux pour différents types de joueurs”.

À l’affiche: La première saison de Call Of Duty: Modern Warfare

