Call Of Duty: Modern Warfare Charity Campaign lève 1,6 M $ pour la crise australienne des feux de brousse

La campagne de charité dans le jeu Call of Duty: Modern Warfare amassant des fonds pour la crise des feux de brousse en Australie a pris fin, et elle a rapporté beaucoup d’argent. Activision a annoncé que la campagne avait permis de collecter plus de 1,6 million de dollars grâce aux ventes du “Outback Relief Pack”.

L’argent ira à l’organisme de bienfaisance Direct Relief. Le groupe met déjà l’argent en action, comme Activision a déclaré que Direct Relief fournissait des fournitures d’urgence et de santé à travers l’Australie.

“Les joueurs de Call of Duty du monde entier se sont réunis pour soutenir cette terrible tragédie. Nous sommes honorés de contribuer à cet effort avec les fonds du pack Outback Relief”, a déclaré le directeur de Call of Duty Byron Beede dans un communiqué. “Nous remercions tout le monde pour leur générosité et nous sommes impatients de concrétiser ce don.”

Thomas Tighe de Direct Relief a déclaré: “Ce fut un acte de générosité incroyable de la part d’Activision et de la communauté Call of Duty en général, et nous, Direct Relief, sommes profondément reconnaissants. Plus important encore, le soutien incroyable de la communauté Call of Duty se traduira directement par aider les gens en Australie. “

L’Outback Relief Pack, qui a été vendu tout au long du mois de janvier, comprenait un skin d’opérateur Bushranger, un charme de koala et les plans du légendaire fusil de sniper “Big Game”. Il y a aussi un nouvel autocollant, une illustration d’artillerie, une plaisanterie d’opérateur et un mouvement de finition, ainsi qu’un jeton pour sauter un niveau dans le Modern Warfare Battle Pass. Il en coûte environ 18 $ US.

La crise des feux de brousse est une préoccupation permanente en Australie. Au 4 février, 62 feux de brousse et d’herbe brûlaient en Nouvelle-Galles du Sud, dont 29 ne sont pas maîtrisés.

Actuellement, il y a 62 feux de brousse et d’herbe qui brûlent en Nouvelle-Galles du Sud, 29 restent à contenir. L’assouplissement des conditions a vu tous les incendies maintenant au niveau d’alerte de conseil. Plus de 1 500 pompiers utiliseront aujourd’hui des conditions favorables pour maîtriser un certain nombre de grands incendies. #nswrfs pic.twitter.com/oSsJoQxUTz

