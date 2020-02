Call of Duty Modern Warfare et correctifs de 100 Go

L’arrivée de Call of Duty Modern Warfare a fait sensation en raison de ses exigences minimales. C’est parfaitement compréhensible, pas tous les jours on voit un jeu qui nécessite 175 Go d’espace libre, un montant qui selon Activision Blizzard n’allait pas être “essentiel” pour profiter du jeu, bien que la réalité ait été totalement différente.

Le dernier patch majeur de Call of Duty Modern Warfare a été reçu (saison deux) occupe près de 100 Go, un chiffre énorme qui peut finir par être un problème pour les utilisateurs qui ont des unités SSD avec une taille inférieure à 500 Go, et qui ramène au premier plan le débat éternel entre les disques durs et les SSD, la valeur de la capacité et le coût sur la vitesse et la performance, et les complications que l’élan au modèle de jeux en tant que service en obtenir un monétisation continue.

Les extensions et le contenu supplémentaire ne sont pas nouveaux. Je me souviens parfaitement que dans les années 90, ils ont commencé à se populariser considérablement sur PC, mais leur approche a progressivement changé pour devenir dans quelque chose de “plus important” que le jeu de base. Call of Duty Modern Warfare et ce patch de près de 100 Go ne sont rien d’autre que la confirmation d’une tendance qui tente de maintenir l’intérêt de l’utilisateur pour le jeu et de stimuler les revenus avec de nouveaux contenus.

Infinity Ward, développeur de Call of Duty Modern Warfare, il s’excuse

Les responsables de Call of Duty Modern Warfare sont conscients de l’inconfort que cet énorme patch a généré. Dans les consoles, son impact est moindre, 68 Go sur Xbox One et 51 Go sur PS4, mais ce sont encore des chiffres énormes qui peuvent finir par affecter négativement les utilisateurs qui ont acheté, à l’époque, des modèles avec des disques durs de 500 Go.

Ils ont promis de travailler pour réduire la taille de l’installation et les futurs correctifs, mais dans quelle mesure est-il possible de maintenir cette approche? De nombreux joueurs utilisent des unités SSD 120 Go ou 240 Go avec des disques durs de 1 To ou plus pour unir le meilleur des deux mondes sans avoir à faire un gros investissement, mais d’autres ont opté pour des disques SSD 240 Go ou 500 Go pour que vos jeux préférés soient installés sur cette unité.

Cette tendance “tragona” de jeux comme Call of Duty Modern Warfare provoque les unités SSD économiques et de capacité inférieure arrêtez de donner un sens directement, et explique parfaitement pourquoi nous ne sommes pas encore prêts à effectuer une transition totale vers de telles solutions de stockage.

Je pense que, dans ce cas, une grande partie de la faute est aux consoles de la génération actuelle. Mark Cerny lui-même, principalement responsable du matériel de la PS5 (et de la PS4 à l’époque), a déclaré que pour réduire les temps de chargement et résoudre les problèmes présentés par les disques durs lorsqu’il s’agit d’obtenir de bons temps d’accès avec de très grandes installations les données redondantes ont été copiées jusqu’à deux ou trois fois, ce qui signifie que nous trouvons des installations gonflées qui, en théorie, seront considérablement réduites avec PS5 et Xbox Series X.

Nous verrons quel est l’impact réel de l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, mais il est clair que nous ne sommes pas préparés d’abandonner complètement les disques durs.