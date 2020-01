Call Of Duty: Modern Warfare Stat Reset Bug – Infinity Ward n’a toujours pas de solution

Infinity Ward a fourni une mise à jour sur le problème en cours avec Call of Duty: Modern Warfare qui a, dans certains cas, effacé les statistiques des joueurs et réinitialisé d’autres éléments du jeu de tir militaire. Les nouveaux problèmes avec Modern Warfare surviennent juste après la sortie du dernier patch, avec une nouvelle arme d’arbalète et plus encore.

Un nouveau correctif a été publié, et comme il s’agit d’un correctif “backend”, vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit, a déclaré Infinity Ward dans un article de blog. La mise à jour concerne deux domaines principaux, dont les premiers sont les emplacements de chargement.

Les personnes qui ont créé des classes dans les emplacements remarqueront qu’elles ont été réinitialisées par défaut. Bien que loin d’être idéal, Infinity Ward a déclaré que cela ne se produirait qu’une seule fois. Ceux qui n’ont jamais créé de classes supplémentaires dans les emplacements ne verront aucun changement. Le nouveau patch corrige également un bogue qui pourrait faire rebondir les joueurs sur l’écran multijoueur lorsqu’ils cliquaient sur les machines à sous.

Le deuxième élément abordé dans le nouveau patch Modern Warfare est lié à l’invite d’erreur que certains joueurs ont rencontrée. Les joueurs qui ont vu l’invite d’erreur et cliqué sur “Oui” ont vu leurs statistiques multijoueurs effacées, mais Infinity Ward dit de ne pas s’inquiéter. Toutes les statistiques liées à la progression – y compris la progression de l’arme, le rang, l’XP et plus – sont toujours intactes et seront restaurées plus tard.

Infinity Ward dit que vous pouvez toujours jouer à Modern Warfare en ayant la certitude que vos statistiques sont suivies. Cependant, dans certains cas, le studio devra peut-être les annuler une fois qu’un correctif sera prêt.

“Nous travaillons activement sur un correctif pour cela, mais nous n’en avons pas à déployer ce soir”, a déclaré Infinity Ward tard dans la nuit du 22 janvier. “Vous pouvez toujours jouer au jeu comme d’habitude et votre progression suivra toujours , mais sachez qu’une fois que nous aurons un correctif, nous devrons peut-être restaurer vos statistiques dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la mise à jour d’aujourd’hui. “

Continuez à vérifier avec GameSpot pour les dernières informations à ce sujet.

Pour en savoir plus sur Modern Warfare, consultez les notes de mise à jour complètes du 22 janvier. Vous pouvez également avoir un aperçu de ce qui s’en vient en consultant la feuille de route DLC.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Revue vidéo de Call Of Duty: Modern Warfare

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.