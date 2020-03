Call of Duty: Warzone aurait dû être un jeu mobile

Call of Duty: Warzone vient d’atterrir; il s’agit d’un nouveau jeu Battle Royale gratuit d’Activision qui devrait affronter des piliers de genre comme Fortnite, PUBG et Apex Legends. Combinant la franchise de grand nom, un gameplay serré et quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, il a certainement ce qu’il faut pour renverser le meilleur dans le biz, à tel point que nous lui avons juste donné cinq étoiles dans notre critique.

Cependant, Call of Duty: Warzone manque toujours quelque chose de grand – une fonctionnalité qui a élevé Fortnite et PUBG des jeux de bataille royale populaires à d’énormes icônes culturelles à part entière. Nous parlons de compatibilité mobile.

Non seulement Call of Duty: Warzone offrirait une expérience mobile fantastique, mais la possibilité de jouer au jeu sur la route et loin de la console est une expérience nécessaire si Activision veut que son jeu écrase les concurrents. Voici pourquoi.

Un jeu parfait pour mobile

PUBG joué sur un téléphone (Crédit d’image: Future)

Certains jeux de bataille royale, comme Apex Legends, sont rapides et mouvementés, et ne se traduiraient donc pas trop bien sur mobile, où les commandes ne se prêtent pas bien à un gameplay rapide. Call of Duty: Warzone, cependant, est loin d’être un jeu rapide.

Les joueurs étant placés sur une carte absolument gigantesque, la majorité de chaque partie de Warzone se déroule dans les bâtiments abandonnés, trouve du butin et espère que vous ne rencontrerez pas d’autres équipes. C’est lent, la tension remplaçant l’atmosphère frénétique typique de Call of Duty, car les rencontres sont assez rares.

C’est le genre de jeu qui fonctionne parfaitement sur mobile – un jeu de PUBG Mobile, qui est similaire, consiste à se faufiler dans les villes et les avant-postes, à ramasser les fusils et les munitions rares trouvés, avec parfois des combats laconiques et lents. sur longue distance. La précision et le timing sont plus importants que de pulvériser des balles et de se précipiter, c’est sûr.

Si vous deviez jouer à Call of Duty: Warzone sur mobile, le gameplay ne serait pas trop différent de celui sur PC ou sur consoles. En fait, dans certains cas, cela peut être mieux: le système de ping différent de Warzone serait grandement amélioré par la polyvalence d’un écran tactile, par exemple.

Il est possible qu’Activision explore la possibilité d’une version mobile de Warzone à un moment donné dans le futur. Si c’est le cas, il y a en fait des raisons assez convaincantes pour lesquelles cela devrait se dépêcher.

Toute la compétition est mobile

Fortnite sur iPad (Crédit d’image: Shutterstock)

Fortnite est de loin le jeu de bataille royale le plus populaire, et il a assuré sa victoire sur ses concurrents en lançant son application mobile, qui permettait aux joueurs d’accéder au jeu où qu’ils se trouvent. L’application n’est même pas disponible au téléchargement sur le Google Play Store, car vous devez la télécharger à partir d’un site Web et installer l’APK, mais elle est toujours incroyablement populaire – tandis qu’Apex Legends prévoit également de venir sur mobile dans un proche avenir.

Epic a remporté une grande victoire avec l’application Fornite, et Activision ne posera pas de véritable concurrence à Call of Duty: Warzone jusqu’à ce que nous puissions jouer sur autant d’appareils, de autant de façons, que Fortnite.

Étant donné l’omniprésence des smartphones, c’est généralement une façon plus accessible et plus abordable de jouer à des jeux qu’une console ou un PC. Fortnite est l’un des seuls jeux à desservir cette foule, mais c’est une grande audience sur laquelle Call of Duty: Warzone pourrait facilement sauter.

N’oubliez pas, certains jeux similaires qui ne recevaient pas d’applications sont morts de façon indigne. Personne ne se souvient, après tout, du mode Firestorm de Battlefield V, qui est probablement la chose la plus proche de Warzone en termes de mécanique et d’échelle.

Il convient de souligner qu’Activision a déjà le fantastique Call of Duty: Mobile, qui comprend le mode Blackout Battle Royale de Black Ops 4. C’est un mode correct, et il fonctionne bien sur les téléphones mobiles, mais il n’est pas aussi étoffé comme Warzone. T

Cependant, cela montre qu’un jeu de bataille royale Call of Duty fonctionnerait bien sur mobile, et aussi qu’Activision a déjà un moteur et des actifs prêts pour le mobile. Cela ne veut pas dire que rendre le jeu adapté aux mobiles serait nécessairement facile, cependant.

Les choses devraient changer

C’est beaucoup à rendre sur un téléphone (Crédit d’image: Activision)

Si vous téléchargez Call of Duty: Warzone sans posséder Modern Warfare, la taille du fichier d’installation est d’environ 100 Go. Peu de smartphones ont autant de mémoire à revendre. Alors que 128 Go est l’espace «standard» que vous trouverez dans votre combiné de milieu de gamme, il vous restera rarement 100 Go après l’installation de vos applications principales et la prise de quelques photos ou vidéos.

Un port mobile de Call of Duty: Warzone devrait donc être un peu plus petit – mais c’est tout à fait faisable, étant donné que vous ne vous attendez pas à ce que tous les modèles et graphiques soient en haute résolution sur votre petit écran de smartphone.

Plus intrigant serait le sort du mode Blackout dans Call of Duty: Mobile, car Activision ne voudrait certainement pas risquer de se faire concurrence en ayant deux modes Battle Royale disponibles sur les téléphones en même temps. Il est probable que Blackout serait éliminé pour céder la place à la Warzone supérieure, bien qu’il soit possible que cette dernière remplace complètement la première dans l’application.

Compte tenu de la popularité des jeux mobiles et du fait que tous ses principaux concurrents possèdent des applications pour smartphones – ou le feront bientôt -, nous nous attendons à ce que Call of Duty: Warzone soit jouable sur les téléphones à un moment donné. C’est dommage que le jeu n’était pas là depuis le début – mais je suppose que nous pouvons continuer à jouer à Fortnite ou à PUBG Mobile pendant un peu plus longtemps en attendant.