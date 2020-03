Call of Duty: Warzone dépasse déjà 15 millions de joueurs

Call of Duty: Warzone est un succès. Le nouveau jeu de la franchise d’action populaire est entré dans le domaine du free to play avec force, accumulant plus de 15 millions de joueurs quand à peine cinq jours se sont écoulés depuis son lancement.

Call of Duty: Warzone a été lancé mardi 10 mars dernier dans les boutiques virtuelles de PlayStation et Xbox, ainsi que pour Windows, réussissant à attirer l’attention de plus de 6 millions de joueurs dans les 24 premières heures, ce qui a déjà marqué une étape bien supérieure à celle des références de l’industrie telles que Apex Legends ou Fornite.

Bien sûr, Call of Duty: Warzone a été présenté avec des informations d’identification de premier ordre, traitant du saut définitif de l’un des noms d’or des jeux de guerre au phénomène de Battle Royale, tout en conservant l’essence du titre Activision Blizzard qui ne Il a fini par cailler avec Call of Duty: Blackout l’année dernière.

Nous avons croisé 15 millions de joueurs plus tôt dans la journée, merci aux fans de #Warzone. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C

– Call of Duty (@CallofDuty) 14 mars 2020

Nous vous rappelons que Call of Duty: Warzone est un jeu totalement gratuit -avec ses extras payants pour ceux qui en veulent bien sûr-, il permet des jeux de jusqu’à 150 joueurs en ligne simultanés -même si l’intention est d’augmenter le nombre à 200- et il a des modes de jeu solo ou compagnon.

Et comme vous pouvez le voir, Call of Duty: Warzone l’apprécie vraiment, alors il ne reste plus qu’à voir où se trouve son toit et, plus important si possible, pendant combien de temps il le garde. Et c’est que la difficulté n’est pas d’arriver, mais de rester. Si vous ne lui en avez pas encore donné l’occasion, l’isolement obligatoire en raison de la crise sanitaire du coronavirus vous met à mort.

Nous vous laissons avec lui bande-annonce officielle de Call of Duty: Warzone pour se réchauffer, car autre chose, mais l’action a en abondance. Visitez le site officiel pour plus d’informations.