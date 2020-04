‘Call of Duty: Warzone’ dépasse les 50 millions de joueurs

Call of Duty: Warzone continue d’augmenter sa base d’utilisateurs et, à peine un mois après son lancement, le nombre de fans d’Activision Blizzard pour mobile dépasse maintenant 50 millions des âmes, ce qui est dit bientôt.

Il y a des spéculations sur la question de savoir si la situation actuelle de confinement dont souffre la moitié du monde a contribué au succès que Call of Duty: Warzone récolte et très probablement, bien que la comparaison directe que beaucoup font, par exemple, les Apex Legends of Electronic Arts, marque la même ligne ascendante.

En fait, Call of Duty: Warzone a commencé son voyage le mois dernier en battant les premières d’Apex Legends et du Fornite of Epic Games actuellement imbattable: dans les 24 premières heures, il attirait déjà l’attention de plus de 6 millions de joueurs, en cinq jours, il y en avait plus de 15 millions, dans la semaine plus de 30 millions … Comme une épidémie de coronavirus, elle semblait se propager de façon exponentielle.

Plus de 50 millions de joueurs.

Merci aux joueurs de #Warzone d’être venus avec nous. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U

– Call of Duty (@CallofDuty) 10 avril 2020

Cependant, la croissance a sensiblement ralenti à partir de la deuxième semaine après son lancement et atteint le mois avec 50 millions de personnes se battant en ligne, ce qui est loin du mucus de dinde. En fait, le nombre de joueurs dans Call of Duty: Warzone devrait continuer à augmenter dans les prochaines semaines, aidé par la situation, mais aussi par les nouvelles continues qu’Activision Blizzard introduit.

En substance, Call of Duty: Warzone est ce que vous imaginez d’un FPS multijoueur gratuit pour mobile en ces temps: jeux jusqu’à 150 joueurs simultanés, modes de jeu seul ou avec des compagnons … et, bien sûr, beaucoup de conneries avec lesquelles enlever les salles du staff. Maintenant, pour voir quand il atteint le plafond et combien de temps il le maintient, ce qui est vraiment difficile.

Êtes-vous de Call of Duty mais vous ne suivez pas la proposition Warzone ou ne jouez pas sur votre mobile? Attendez un peu, car le 30 avril est sorti pour PC Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Bien sûr, si vous avez une PS4, vous pouvez en profiter maintenant.