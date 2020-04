caméra rétractable, 14 haut-parleurs et HongMengOS

Huawei finalise les détails du prochain produit à lancer sur le marché: un Téléviseur intelligent 65 pouces Au sein de sa gamme Vision avec différents additifs pour s’assurer qu’il se démarque sur le marché.

Cela a été révélé par différents médias asiatiques, qui ont fait écho à la fois à une publication du PDG de Huawei, qui a exprimé son enthousiasme pour le futur lancement, et à une affiche divulguée qui montre le produit et certaines de ses fonctionnalités. Les plus frappants sont trois: son caméra intégrée, ses 14 haut-parleurs et son système d’exploitation, HongMengOs.

En ce qui concerne le premier, ce serait Grand angle 24 mégapixels, offrant différentes fonctions intelligentes grâce à son intégration avec une unité de traitement neuronal (NPU). L’ensemble permettra de surveiller les actions de l’utilisateur, la reconnaissance faciale et d’autres actions qui serviraient à contrôler l’appareil, qui peut également recevoir des commandes vocales.

Avec sa disposition de 14 haut-parleurs, vous pourrez reconnaître l’espace dans lequel il se trouve et adapter le son en conséquence. Cela améliore l’expérience sonore d’une manière particulière, comme cela a déjà été vu dans des haut-parleurs tels que le HomePod et d’autres produits mettant l’accent sur l’audio.

HongMengOS à l’intérieur

En plus de ce qui précède, une place importante de cette Smart TV est également occupée HongMengOS, le système d’exploitation développé par Huawei à la suite du veto des États-Unis pour conclure des accords commerciaux avec Google. Encore une fois, ce serait en charge d’améliorer les différentes fonctions de la télévision. Un logiciel qui, bien qu’au départ, il était également destiné à être présent dans les smartphones de l’entreprise, rien n’indique que ce sera le cas dans un avenir proche.

Le nouveau Smart TV Huawei Vision X65 sera présenté le 8 avril au Japon, date à laquelle leur prix et leurs dates de commercialisation officielles seront annoncés.

👇 Plus de Breaking News