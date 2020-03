Caméras de sécurité à bas prix: ces nouvelles offres Arlo Pro viennent de faire baisser les prix

L’achat de caméras de sécurité à domicile bon marché est encore plus abordable cette semaine grâce aux dernières offres Arlo Pro de Walmart qui font baisser les prix.

Vous pouvez trouver le système Arlo Pro 2 à deux caméras pour seulement 260 $ / 369 £ en ce moment, mais il existe également des options à trois caméras aux États-Unis pour aussi peu que 334 $. Nous avons également repéré des économies sur le dernier modèle de fantastiques caméras de sécurité à domicile bon marché, avec le pack de deux caméras Arlo 3 à seulement 399 $ – 100 $ de rabais! Les petites maisons britanniques peuvent également bénéficier de cette offre Arlo Pro de 194 £ sur une seule caméra.

Tous ces modèles offrent de larges champs de vision des caméras sans fil et peuvent être facilement installés à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Vous bénéficierez de paramètres de vision nocturne clairs, encore plus clairs si vous optez pour le modèle 2K Arlo Pro 3, ainsi que de la détection de mouvement avec des notifications se dirigeant directement vers votre smartphone, des zones d’activité configurables pour éviter les déclenchements répétés de mouvements inutiles, et Google Assistant , Alexa, IFTTT et Stringify compatibilité.

Ces caméras de sécurité à domicile bon marché sont livrées avec une gamme de fonctionnalités supplémentaires pour vous protéger également – de l’audio bidirectionnel à une sirène de sécurité de plus de 100 décibels qui peut être activée à distance ou par le son ou le mouvement. De plus, vous obtiendrez de grandes économies avec ces offres Arlo Pro, ce qui fera baisser encore le prix des caméras de sécurité à domicile bon marché cette semaine.

Les meilleures offres de caméras de sécurité à bas prix d’aujourd’hui aux États-Unis

Arlo Pro 2 | 2 caméras de sécurité sans fil | 449,99 $ 260,02 $ chez Walmart

Économisez 189 $ sur le système de sécurité domestique Arlo Pro à 2 caméras, avec audio bidirectionnel, vision nocturne à l’intérieur et à l’extérieur, détection de mouvement et notifications directement sur votre smartphone. Cet ensemble particulier propose deux caméras sans fil HD 1080p à utiliser avec le concentrateur Arlo Pro.

Arlo Pro 2 | Système de sécurité à 3 caméras sans fil | 529,99 $ 334,34 $ chez Walmart

Ajoutez une caméra supplémentaire à votre offre Arlo Pro 2, avec cette économie de 195 $ sur le pack de trois caméras chez Walmart. Vous obtenez toutes les mêmes fonctionnalités d’Arlo Pro 2, mais en ajoutant une caméra supplémentaire si vous avez besoin de couvrir plus d’espace autour de votre maison.

Arlo Pro 3 | 2 caméras de sécurité sans fil | 499 $ 399 $ chez Walmart

Cet ensemble de caméras de sécurité pour la maison Arlo Pro 3 offre 100 $ de rabais sur le forfait deux caméras. Vous passez à la résolution 2K avec ce modèle, avec HDR également. Cette qualité vidéo améliorée vous permet de zoomer de plus près sur les éléments dans le champ de vision de 160 degrés de votre appareil photo et de saisir des détails plus clairs, même la nuit.

Les meilleures offres Arlo Pro d’aujourd’hui au Royaume-Uni

Arlo Pro 2 | 1 système de sécurité pour caméra sans fil | £ 339 194,24 £ chez Amazon

Prenez une seule caméra Arlo Pro 2 avec le hub inclus pour moins de 200 £ chez Amazon cette semaine. C’est un prix fantastique pour une caméra de sécurité domestique haute technologie, et un prix à saisir si vous cherchez à garder un œil sur un espace relativement petit.

Arlo Pro 2 | 2 caméras de sécurité sans fil | £ 569 £ 369,99 sur Amazon

Cette offre Arlo Pro est parfaite si vous avez besoin de couvrir plus de terrain à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Le système à deux caméras offre des séquences HD 1080p avec vision nocturne, détection de mouvement, notifications sur smartphone et bien d’autres fonctionnalités pour 200 £ de réduction cette semaine.

