Canalys: les livraisons de Mac baissent de 20% au premier trimestre malgré une forte demande de PC due au travail à distance

Les nouvelles données de Canalys cette semaine décomposent la hausse de la demande dans l’industrie des PC au premier trimestre 2020 en raison de la nouvelle dépendance au travail à distance et à l’enseignement à distance en raison de COVID-19. Malgré cette croissance de la demande, Canalys note également que «de graves retards de production et des problèmes logistiques» ont en fait entraîné une baisse des expéditions d’une année à l’autre.

Selon les données, les expéditions de PC ont atteint 53,7 millions au premier trimestre 2020, en baisse de 8% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Les fabricants de PC sont restés stables, mais ont probablement raté une croissance potentielle en raison de retards dans la chaîne d’approvisionnement causés par COVID-19:

Le classement des meilleurs fournisseurs est resté stable, Lenovo étant toujours en tête du marché des PC avec 12,8 millions d’unités livrées. HP est arrivé deuxième avec 11,7 millions d’unités, suivi de Dell avec 10,5 millions d’unités.

Mais pour Apple, les livraisons auraient chuté de plus de 20%, ce qui en fait le fabricant le plus durement touché des 5 meilleurs fournisseurs. Au premier trimestre 2019, Canalys a estimé les livraisons de Mac à 4,07 millions d’unités, et ce chiffre devrait être tombé à 3,2 millions pour le premier trimestre 2020.

Canalys note également que «de nombreuses autres technologies domestiques» ont connu une croissance importante dans le contexte du passage au travail et à l’apprentissage à domicile. Cela inclut les moniteurs, les webcams, les imprimantes et les écouteurs. Apple rate probablement la plupart de ces catégories, à l’exception des écouteurs. Il est très peu probable que de nombreuses personnes achètent le Pro Display XDR pour leur travail d’urgence à partir de configurations à domicile.

À l’avenir, l’analyste de Canalys, Ishan Dutt, ne s’attend pas à ce que la demande de l’industrie des PC reste aussi forte qu’au premier trimestre:

«Alors que nous entrons dans le T2, les contraintes de production en Chine se sont atténuées. Mais la hausse de la demande de PC observée au premier trimestre ne devrait pas se maintenir et le reste de l’année semble moins positif. Peu d’entreprises dépenseront en technologie pour leurs bureaux, tandis que de nombreuses maisons auront été récemment équipées. Une récession mondiale a commencé – les entreprises feront faillite, avec des millions de nouveaux chômeurs. Même les gouvernements et les grandes entreprises devront prioriser leurs dépenses ailleurs. »

Comme toujours avec ces rapports, il est important de se rappeler qu’Apple lui-même ne rapporte pas les ventes unitaires pour le Mac ou l’un de ses produits. Les données de Canalys sont basées sur des éléments tels que l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et les enquêtes auprès des consommateurs, et doivent être traitées avec un certain scepticisme.

Apple publiera ses résultats financiers du T2 2020 le 30 avril. Lisez le communiqué complet de Canalys ici.

