Canon confirme les spécifications de son nouvel EOS R5

Canon a mis en place ces derniers mois une nouvelle politique concernant l’annonce des spécifications de ses nouveaux produits, qui consiste en de petites annonces incomplètes de quelques détails techniques.

Cette politique Canon a eu le rôle central de limiter la fuite dangereux, et de maintenir le battage médiatique autour de sa marque, ce qui ne fait certainement pas de mal.

Seules les fonctionnalités révélées, au moins en partie, de son futur produit phare sans miroir Full Frame, Canon EOS R5, ont été agressées par de nombreux utilisateurs, qui doutaient fortement des performances de l’appareil photo.

Frappez et répondez

Des caractéristiques vraiment sonores qui ont fait naître le doute sur leur faisabilité réelle, avec repassage et feu notamment la possibilité de réaliser Vidéo 8K et 30Fps, enregistrable directement sur la carte mémoire et repris en utilisant l’ensemble du capteur avec autofocus pour aider AF CMOS Dual Pixel actif.

Face à ces critiques et doutes, Canon n’est pas resté impassible et a donc décidé de répondre par des déclarations officielles.

Richard Shepherd, directeur principal du marketing produit pro, a-t-il dit, les voix douteuses qui sont parvenues aux oreilles de Canon n’ont rien à craindre, car la société, en raison des besoins de ses clients, s’est fixé comme premier objectif précisément de réaliser l’impossible, en se fixant pour objectif de créer un appareil photo en capable de marier d’excellentes photographies avec des vidéos vraiment exceptionnelles.

Une déclaration qui ne laisse aucune marge d’attaque ou d’interprétation, qui réaffirme ce que Canon a déclaré concernant les spécifications.

Il ne reste plus qu’à attendre la sortie officielle de la caméra qui suscitera le moindre doute sur ses spécifications.