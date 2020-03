Canon EOS M5 atteint le prix le plus bas de tous les temps dans cette offre de 40%

Si vous recherchez un appareil photo sans miroir de bonne affaire, alors cet accord Canon EOS M5 pourrait être difficile à battre – son ensemble d’objectifs en kit est actuellement à 40% de réduction dans cette excellente barre de prix “ Argos sur eBay ”.

Malgré ses quelques années, l’EOS M5 intègre une grande partie de la toute dernière technologie d’appareil photo sans miroir de Canon, y compris l’autofocus Dual Pixel et un capteur CMOS APS-C de 24,2 mégapixels, qui ont très bien fonctionné dans nos tests et gèrent le bruit de manière impressionnante.

Le reste de ses spécifications est également un bon match pour les appareils photo sans miroir d’aujourd’hui, avec un écran tactile inclinable de 3,2 pouces, une prise de vue en rafale à 7 images par seconde et toute la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et NFC. La seule chose qui manque vraiment est la vidéo 4K, avec le Canon EOS M5 à 1080p, bien que ce ne soit pas vraiment un problème si vous envisagez de prendre principalement des photos.

Cette offre regroupe l’appareil photo avec l’objectif du kit EF-M 15-45 mm f / 3,5-6,3 IS STM, qui est un bon zoom polyvalent pour les débutants, en particulier pour les voyages ou les paysages. Vous bénéficiez également de la garantie complète Argos de 12 mois sur l’appareil photo.

Appareils photo sans miroir bon marché: accord Canon EOS M5

Canon EOS M5 avec objectif en kit 15-45 mm | £ 719,99 423,99 £ chez Argos sur eBay

Économisez près de 300 £ sur cet appareil photo sans miroir haut de gamme adapté aux voyages. Il contient un capteur CMOS APS-C de 24,2 mégapixels, un autofocus double pixel et est livré avec un objectif de kit polyvalent de 15 à 45 mm, ce qui en fait une excellente option pour les débutants. Il s’agit du prix le plus bas de l’ensemble de lentilles en kit d’une certaine distance. Voir l’offre

(Crédit d’image: Future)

L’avenir des appareils photo Canon EF-M

Récemment, Canon s’est principalement concentré sur ses appareils photo sans miroir EOS R plein format, conçus pour les photographes et les professionnels avancés. Mais il y a eu récemment de fortes rumeurs selon lesquelles sa gamme EF-M, plus petite et dotée de capteurs de taille APS-C, serait réapprovisionnée plus tard cette année.

Cela inclut la possibilité d’un EOS M5 Mark II (qui arriverait en octobre) et également de deux nouveaux objectifs EF-M, qui seraient compatibles avec l’EOS M5. Ceux-ci pourraient inclure un objectif EF-M 52 mm f / 2 STM (qui pourrait être idéal pour la prise de vue en portrait) et un éventuel nouvel objectif en kit sous la forme d’un objectif EF-M 18-45 mm f / 2-4 IS STM.

Bien que certains acheteurs d’appareils photo sans miroir préfèrent attendre des nouvelles plus concrètes d’un Mark II, ces rumeurs en font un moment potentiellement propice pour prendre également l’EOS M5 d’origine, en particulier si vous n’avez besoin que d’un appareil photo pour une prise de vue quotidienne relativement décontractée.

L’EOS M5 a prouvé ses compétences en mise au point automatique et sa qualité d’image, tandis que les rumeurs concernant ces objectifs entrants (ainsi que l’arrivée récente de l’EOS M6 Mark II) signifient que le système est susceptible d’être pris en charge pendant un bon moment. Vous aurez également un nouveau verre à investir une fois que vous aurez passé quelques mois à vous familiariser avec votre nouvel appareil photo.