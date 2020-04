Canon EOS R5: spécifications, prix et disponibilité

Canon a officiellement annoncé la Spécifications techniques de votre prochain appareil photo sans miroir, EOS R5, noté comme le grand jalon de l’entreprise au cours de la dernière décennie. Grâce à une transmission en streaming due au coronavirus, le fabricant japonais a fait allusion à la puissance de sa caméra sans miroir, qui est capable d’enregistrer des vidéos 8K en plein format.

De manière générale, l’EOS R5 vient remplacer le modèle EOS R lancé fin 2018, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un saut générationnel, les avantages du nouvel appareil photo sont au-dessus de ce que les gens attendaient Canon. C’est important car la société n’a pas réussi à traiter avec Sony, qui est devenu le favori de certains cinéastes indépendants.

Les informations que Canon a révélées aujourd’hui se concentrent sur la capacité d’enregistrement vidéo 8K, stabilisation d’image dans le corps (IBIS) et le Autofocus CMOS Dual Pixel qui, avec l’utilisation de toute la largeur du capteur, sont les caractéristiques les plus importantes.

Enregistrement vidéo RAW 8K interne jusqu’à 29,97 ips

Enregistrement vidéo interne 8K jusqu’à 29,97 ips en 4: 2: 2 10 bits Canon Log (H.265) / 4: 2: 2 HDR PQ (H.265)

Enregistrement vidéo 4K interne jusqu’à 119,88 ips en 4: 2: 2 10 bits Canon Log (H.265) / 4: 2: 2 HDR PQ 10 bits (H.265). L’enregistrement 4K externe est également disponible jusqu’à 59,94 ips.

Pas de coupures de capture vidéo 8K et 4K en utilisant la pleine largeur du capteur (en modes 8K RAW et 4K DCI).

Avec l’EOS R5, Canon a été élevé au niveau d’autres fabricants tels que RED ou ARRI, et bien qu’il lui manque une section pour les surmonter, il a réussi à dépasser son concurrent le plus proche: le Sony Venice, qui ne peut enregistrer qu’en plein écran en 6K.

Une autre caractéristique qui se démarque est la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K à 120 images par seconde sans compromettre la qualité. Dans ce domaine, c’est Venise elle-même qui se rapproche le plus avec un 4K à 60 images par seconde.

L’EOS R5 comprendra Stabilisation d’image corporelle 5 axes, qui fonctionne en conjonction avec Optical IS équipé de nombreux objectifs RF et EF. Concernant l’autofocus CMOS Dual Pixel, Canon a déclaré qu’il serait disponible dans tous les modes d’enregistrement 8K et 4K, tout comme Canon Log. Enfin, l’EOS R5 proposera des emplacements pour deux cartes: CFexpress (1) et SD UHS-II (1).

Canon a publié les informations du compte-gouttes EOS R5. Toujours il y a beaucoup de doutes concernant le reste des spécifications telles que la qualité ISO, le son ou la vidéo. Un autre sujet important sera prix, qui, selon les rumeurs, pourrait être de 3 500 euros ou plus.

Le Canon EOS R5 arriverait entre mai et juintant que la pandémie de coronavirus n’a pas affecté la production.

