Canon EOS R5: tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle merveille sans miroir

À la fin de l’année dernière, nous savions tous qu’il y avait un appareil photo sans miroir plein format haut de gamme EOS R dans le pipeline après que les dirigeants de Canon aient confirmé qu’il était en cours de développement. À l’époque, les rumeurs étaient répandues que le vivaneau comporterait un capteur haute résolution de 75MP ou même de 83MP.

Bien que nous n’ayons pas de mot officiel sur la résolution du capteur, Canon a fait savoir au monde entier qu’un nouvel appareil photo de haute qualité arriverait bientôt sous la forme de l’EOS R5. L’annonce du développement a laissé beaucoup à l’imagination, mais le peu qui a été révélé nous a tous picotés d’excitation.

Alors que l’EOS R et l’EOS RP étaient d’excellents appareils photo en soi, ils ont déçu par rapport à la concurrence du Nikon Z7 et du Z6, ainsi que des Lumix S1 et Lumix S1R de Panasonic. D’après ce que peu de Canon a révélé jusqu’à présent, il semble que l’EOS R5 surpassera toute la concurrence, nous donnant l’impression que le fabricant d’appareils photo japonais se bat pour plaire à ses fans.

Et si le Canon EOS 1D X Mark III est quelque chose à passer, la société est là pour prouver qu’elle peut toujours innover et rivaliser. Cela nous amène à l’EOS R5, qui a toutes les caractéristiques d’être potentiellement l’appareil photo sans miroir plein format le plus puissant à ce jour.

(Crédit d’image: Canon)

L’annonce du développement de l’EOS R5 n’était qu’une taquinerie et nous ne savons pas grand-chose sur le prochain tireur, mais c’est la première fois que nous avons la confirmation officielle de certaines de ses spécifications.

Alors, que savons-nous avec certitude et que pouvons-nous attendre de la nouvelle merveille sans miroir?

EOS R5: prix et disponibilité

L’une des grandes lacunes qui figurait dans l’annonce de développement de l’EOS R5 de Canon était le prix à payer pour le prochain appareil photo, ou même lorsque nous pourrions nous attendre à mettre la main dessus. Nous ne savons pas si Canon comblera cette lacune en nous donnant plus d’informations lors du salon de photographie CP + qui se tiendra plus tard en février, mais des rumeurs indiquaient une date de sortie possible en juillet 2020.

Bien que cela puisse sembler une longue attente, cela correspond à peu près à ce que Canon a fait avec l’EOS 1D X Mark III – l’annonce officielle du développement a été faite en octobre 2019, la livraison de l’appareil photo n’ayant commencé qu’en février 2020.

Quant au prix, nous ne pouvons que présumer qu’il serait en concurrence avec le Nikon Z7 45,7 MP, ou peut-être même le Sony Alpha A7R IV 61 MP. Si tel est le cas, préparez-vous à débourser quelque chose bien au-delà de la barre des 3 500 $ / 3 500 £ / 4 500 $ AU.

EOS R5: design

Canon a partagé une petite image de l’EOS R5 avec l’annonce du développement et, rien que pour cela, il est clair que le nouvel appareil photo ressemblera physiquement à l’EOS R d’origine.

Cependant, les spécifications divulguées révélées par Canon Rumors en janvier indiquent que la barre multifonction à l’arrière de l’EOS R trouvera son chemin vers le prochain vivaneau. Au lieu de cela, la molette de défilement retrouvera son chemin à la place.

En parlant de la disposition des boutons à l’arrière – nous étions curieux de voir si le contrôleur intelligent introduit dans l’EOS 1D X Mark III (pour accélérer la sélection du point de mise au point) avait fait son chemin vers le R5 et le joystick à l’arrière semble être une option standard et non l’option tactile. Si le contrôleur intelligent a été omis, nous pensons que c’est dommage car nous pensions que c’était une brillante innovation de Canon.

Les rumeurs suggèrent également que le R5 utilisera une toute nouvelle batterie de plus grande capacité, mais si cela affectera la taille globale de l’appareil photo n’est pas encore clair.

(Crédit d’image: Canon)

EOS R5: capteur et processeur

Canon a gardé la résolution du capteur de l’EOS R5 un secret bien gardé, mais des rumeurs suggèrent qu’il atteindra 45 MP. Tout ce que nous savons avec certitude, cependant, c’est que Canon va utiliser un “capteur CMOS nouvellement conçu” dans le nouveau tireur.

Nous savons également avec certitude que la caméra est capable de capturer de la vidéo 8K (plus de détails plus tard), ce qui signifie que la caméra nécessiterait un capteur de 7680 x 5120 pixels. Cela met la résolution du capteur dans le stade de 40MP. Nous devrons cependant attendre et voir.

Bien que nous n’ayons aucune idée du système de mise au point automatique de l’EOS R5, Canon a confirmé que le prochain appareil photo sera capable de prendre des photos à des rafales de 12 images par seconde lors de l’utilisation de l’obturateur mécanique, tout en correspondant à la vitesse de prise de vue en continu de 20 images par seconde de l’EOS 1D X Mark III lors de l’utilisation du mode silencieux obturateur ou prise de vue en visée écran.

Nous nous attendons à ce que l’EOS R5 utilise le nouveau processeur Digic X qui a fait ses débuts dans le reflex professionnel de sport récemment, bien que nous devrons attendre la confirmation de Canon à cet égard.

EOS R5: spécifications vidéo

C’est l’actualité: Canon a confirmé que l’EOS R5 serait capable de capturer des vidéos 8K. C’est la première fois qu’une telle capacité d’enregistrement à haute résolution fait son chemin vers un vivaneau de niveau consommateur (correspondant aux prouesses vidéo du Samsung Galaxy S20 nouvellement annoncé), alors qu’il est déjà disponible sur certains des appareils photo ciné premium de Canon.

Selon Canon, la possibilité de filmer en 8K permettra aux utilisateurs d’extraire des vidéos 4K suréchantillonnées et “d’extraire des images fixes haute résolution à partir de séquences vidéo”.

Nous ne savons toujours pas si la caméra sera capable de capturer des images RAW 8K, et s’il y aura un facteur de recadrage à prendre en considération, ou si elle sera capable de le capturer en 10 bits 4: 2: Gamme de couleurs 2, mais cela met le Canon EOS R5 fermement en concurrence avec le Panasonic Lumix S1H qui domine la vidéo 6K.

Les fréquences d’images sont également inconnues pour le moment, mais les rapports précédents affirment que l’EOS R5 devrait être capable de capturer 8K à 30fps et 4K jusqu’à 120fps.

La puissance de traitement qui sera nécessaire pour enregistrer des films 8K générerait cependant une énorme quantité de chaleur, et on ne sait pas encore comment le R5 va gérer cela. D’après les images que nous avons vues, il ne semble pas y avoir de dissipateur thermique intégré, comme celui du Lumix S1H.

EOS R5: stabilisation d’image

Canon a, historiquement, évité d’ajouter la stabilisation d’image dans le corps (IBIS) à ses appareils photo, en s’appuyant sur des objectifs qui ont une stabilité intégrée. Ce qui rend le R5 unique car Canon a annoncé que le nouvel appareil photo sera équipé d’IBIS qui “fonctionnera en combinaison avec le système de stabilisation de l’objectif” lors de l’utilisation de verres dotés d’une stabilité intégrée.

Canon Rumors a rapporté en janvier que l’IBIS du R5 prêterait 5 arrêts de stabilité à lui seul, mais serait heurté à “7-8 arrêts de correction lorsqu’il est utilisé avec une stabilisation dans l’objectif”. Si cela est vrai, cela ferait du tournage à main levée avec le R5 un rêve et nous avons hâte de l’essayer par nous-mêmes.

EOS R5: connectivité

Avec à la fois le Wi-Fi et le Bluetooth disponibles dans à peu près tous les appareils photo modernes, le R5 aura certainement les deux à bord, des rumeurs suggérant que le vivaneau prendra en charge le Wi-Fi à 5 GHz pour des vitesses de transfert plus rapides. Nous ne savons pas si le R5 ne prendra en charge que le 5 GHz sans fil ou si, comme le Sony Alpha A9 II, il supportera à la fois 2,4 GHz et 5 GHz – les deux pourraient plaire aux pros qui restent attachés à des équipements plus anciens.

Bien que nous ne sachions même pas si Canon utilisera la dernière norme Bluetooth 5.1 pour la connectivité sans fil, la société a annoncé que les utilisateurs pourront télécharger des images en résolution et en qualité originales directement sur la nouvelle plate-forme cloud Canon Image.Canon qui sera disponible. à partir d’avril 2020.

L’EOS R5 sera également doté de deux emplacements pour cartes, bien que tout le monde prenne en charge les cartes SD à haute vitesse ou CFExpress comme l’EOS 1D X Mark III.