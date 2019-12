Car2go fait une sortie soudaine, et la start-up de Seattle, Vicis, s'effondre – .

Nous avons traversé la pluie et sommes entrés dans le studio pour discuter de certaines des plus grandes histoires de la semaine: la sortie de Car2go d'Amérique du Nord, qui quittera Seattle sans service d'autopartage flottant pour la première fois depuis de nombreuses années; et la chute soudaine de Vicis, le fabricant de casques de football de haute technologie soutenu par certains des plus grands noms de la NFL.

De plus, la réponse au défi Name that Tech Tune de la semaine dernière.

