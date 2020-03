caractéristiques et prix en Espagne

Xiaomi a révélé ce vendredi son My 10 et My Pro, les terminaux haut de gamme qui arrivent sur le marché pour apporter de l’air frais au segment le plus premium de la marque.

Après avoir été révélée en Chine le mois dernier et avec une annonce européenne initialement prévue pour le MWC 2020 annulé, la société de technologie a organisé aujourd’hui un événement en ligne pour présenter ces smartphones. Ceux-ci arrivent avec des caractéristiques importantes dans leur intérieur et, également important, une augmentation de prix appréciable par rapport à la génération à laquelle ils réussissent.

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro: deux grands haut de gamme

Comme Xiaomi le fait habituellement dans cette gamme de smartphones, les deux appareils se concentrent sur le segment supérieur du marché, avec des spécifications qui le positionnent bien et, en général, incorporent le meilleur de ce que la marque a à son actif. Ainsi, ses écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou sa RAM et ses configurations de stockage, par exemple, se démarquent.

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Affichage

6,67 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

6,67 “AMOLED, FHD +, 90 Hz

Processeur

Snapdragon 865

Snapdragon 865

RAM

8.12 LPDDR5

8.12 LPDDR5

La mémoire

128, 256 Go UFS 3.0

256, 512 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

108 MP + 13 MP (grand angle) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondeur)

108 MP + 12 MP (téléobjectif court) + 12 MP (téléobjectif long) + 20 MP (grand angle)

Caméra frontale

20 MP, perforé

20 MP, perforé

La batterie

4780 mAh, charge rapide 30 W, charge rapide sans fil 30 W

4500 mAh, charge rapide 50 W, charge rapide sans fil 30 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Système

Android 10

Android 10

Lancement

Avril 2020

Avril 2020

Prix

799 euros

999 euros

La firme a fait un effort particulier dans la section photographique, avec un capteur principal de 108 mégapixels, un grand angle, un cadre et un capteur de profondeur pour améliorer les photographies en mode portrait ou téléobjectif, selon qu’il s’agit du modèle standard ou son frère aîné. Cela se traduit par le Mi 10 Pro avec un zoom optique 2x et un zoom hybride 10x.

Ils ajoutent également d’autres points forts, tels que ses batteries avec une capacité de charge rapide à 30 et 50 W ou le processeur Snapdargon 865, le plus puissant que Qualcomm commercialise et qui fournit, avec un module dédié, une connectivité 5G.

Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro: prix et disponibilité

La principale nouveauté de la journée était les prix auxquels Xiaomi commercialisera les nouveaux appareils en Europe, qui devraient être sensiblement plus élevés que ceux de la génération précédente, comme cela s’est avéré être. L’inclusion de la 5G et l’amélioration des autres composants seraient sans doute certains des facteurs qui ont motivé cette augmentation.

De cette façon, le Xiaomi Mi 10 commence dans le 799 euros pour son modèle de base de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, tandis que le Xiaomi Mi 10 Pro commence à 999 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de capacité. Les deux seront disponibles à partir du 15 avril.

👇 Plus en Hypertextuel