Caractéristiques principales de Pro Display XDR – qualité de construction incroyable et vue imprenable [Video]

Le Pro Display XDR a atterri sur mon bureau il y a quelques jours, et j’ai passé assez de temps avec lui pour rassembler quelques premières réflexions sur le moniteur haut de gamme d’Apple. En tant qu’ancien propriétaire de l’écran Thunderbolt de 27 pouces, je recherche un remplacement moderne depuis des années, mais est-ce la réponse?

Regardez notre déballage et notre aperçu alors que je considère les principales fonctionnalités de Pro Display XDR dans notre procédure vidéo pratique.

Conception

Le Pro Display XDR est un écran magnifiquement conçu principalement en verre et en aluminium. En termes de look and feel, je ne peux pas penser à un écran plus beau avec de meilleurs matériaux de construction à n’importe quel prix. Il crie haut de gamme.

Apple dit que le motif en treillis à l’arrière du Pro Display XDR augmente le flux d’air, fonctionne comme un dissipateur de chaleur géant tout en facilitant le flux d’air et réduit le poids dans le processus. Il se trouve également qu’il correspond au même modèle que celui du Mac Pro, mais malheureusement, je ne le verrai jamais, grâce à la façon dont l’écran est positionné sur mon bureau contre un mur.

Câbles tressés

Comme le Mac Pro, le Pro Display XDR est livré avec des câbles tressés, qui sont de très haute qualité. Inclus dans la boîte est un câble d’alimentation tressé avec un câble Thunderbolt 3 actif de 2 mètres de long pour se connecter à un Mac ou à un eGPU éligible.

Grâce aux câbles tressés, il devrait y avoir moins d’enchevêtrements et moins d’usure globale par rapport aux câbles gainés de caoutchouc normaux.

Vidéo: principales fonctionnalités de Pro Display XDR

Support Pro réglable

Depuis le tout début, le Pro Stand a fait l’objet de plaisanteries concernant son prix. À 999 $, ce n’est pas bon marché, et certains diront que c’est beaucoup trop cher. Compte tenu de l’histoire d’Apple, il est sûr de dire que le support Pro est effectivement trop cher, mais c’est d’Apple dont nous parlons, et cela ne devrait pas être une surprise.

Mais de la part de quelqu’un qui a examiné de nombreux moniteurs au fil des ans, je suis heureux de payer le prix pour enfin obtenir un support de moniteur décemment construit. Je suis fatigué de tous les faux supports en aluminium et en plastique branlant qui ont soutenu presque tous les moniteurs qui ont glissé sur mon bureau au cours des cinq dernières années.

Avec le support Pro, la qualité de construction n’est plus un souci. Le magnifique support est fabriqué à partir d’un bloc d’aluminium solide, ce qui lui permet de tenir en toute confiance le Pro Display XDR, totalement dépourvu d’oscillations tandis que vos doigts, sans retenue, se brisent contre les touches de votre clavier.

Le support Pro correspond parfaitement à la qualité de construction du Pro Display XDR. Les petits détails, comme les bords chanfreinés à l’intérieur de l’ouverture d’acheminement des câbles, me font plaisir.

Mais le plus impressionnant du Pro Stand est son système de contrepoids. Il vous permet d’ajuster sans effort l’inclinaison et la hauteur du Pro Display XDR d’une seule main. Et même à sa hauteur maximale, le Pro Display XDR résiste bien aux oscillations lors de la frappe – impressionnant, en effet.

Le support est capable d’incliner le moniteur de +25 ou -5 degrés, et cela se fait sans effort. Il en va de même pour le réglage de la hauteur, le support pouvant déplacer l’écran d’une hauteur totale de 120 mm à 60 mm dans chaque direction.

Et la belle chose est qu’une fois que l’affichage est réglé, il reste exactement là où vous l’avez laissé. Il n’y a ni vacillement ni mouvement, et il n’y a aucune incertitude.

Le support Pro a la possibilité de faire pivoter le Pro Display XDR de 90 degrés pour afficher l’écran en mode portrait. Cela nécessite que l’utilisateur glisse le mécanisme de verrouillage à l’arrière de l’unité qui repose sous le bras de contrepoids.

Ce qui est particulièrement cool avec la rotation, ce qui démontre à nouveau le sens aigu du détail d’Apple, c’est que le verrou reste au même endroit et dans la même orientation, que l’affichage soit en mode portrait ou en mode paysage. Cela facilite la tâche de l’utilisateur, en particulier lors du réglage de la rotation depuis l’avant de l’écran, car le verrou est toujours au même endroit.

De même, les câbles sont positionnés de manière à ne pas se tordre ni être stressés lors de la rotation de l’écran. Les câbles tombent gracieusement à travers l’ouverture dans la base du support Pro lorsqu’ils courent vers leur destination.

Mode portrait automatique

En coopération avec le Pro Stand, le Pro Display XDR a un autre truc caché dans sa manche: il détecte automatiquement son orientation et ajuste l’image à la volée.

Sur les écrans de petite taille, vous devez vous aventurer dans Préférences Système> Écrans pour faire pivoter manuellement l’image. Avec le Pro Display XDR, cela fonctionne et vous fait gagner du temps dans le processus.

Lunettes minces

L’une de mes plus grosses plaintes avec l’iMac Pro est ses grandes lunettes, sans parler de sa grande zone du menton inférieur. Comparé à l’écran 5K de l’iMac Pro, le Pro Display XDR semble beaucoup plus moderne, grâce à ses petits cadres symétriques de 9 mm qui enveloppent l’extérieur tout en verre.

Écran 32 pouces 218 PPI

Le Pro Display XDR dispose d’un grand écran de 32 pouces (diagonale) avec le même 218 PPI que l’iMac de 27 pouces. Il s’agit d’un affichage dominant sur le bureau avec beaucoup d’espace à l’écran pour travailler efficacement sur plusieurs applications côte à côte.

Verre brillant standard vs verre nano-texture 999 $: J’ai vu les deux écrans en personne côte à côte, et bien que je vois vraiment les avantages de l’affichage mat à nano-texture, je préfère l’affichage brillant, car les couleurs ont plus de pop et le texte apparaît plus net à mes yeux. Couplé au fait que je peux contrôler largement l’éclairage de mon environnement pour réduire les reflets sur l’écran, et au fait que je peux économiser 999 $ dans le processus, cela a du sens pour mon cas d’utilisation.

L’écran entièrement laminé d’Apple ne présente qu’une réflectivité de 1,65%, de sorte que même l’écran brillant fait un travail correct pour éliminer les reflets. Certes, le verre standard ne peut en aucune façon, ni en forme, ni en forme, rivaliser avec le verre nano-texture qui défait la lumière, donc si vous travaillez dans des environnements exigeants, cela pourrait valoir la peine d’être considéré.

Résolution 6K

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Pro Display XDR est sa résolution 6K. Avec une résolution native de 6016 x 3384, il s’agit d’un véritable écran 6K.

Mais c’est la résolution par défaut «Retina» doublée en pixels qui rend le Pro Display XDR spécial à mes yeux. Lors de l’exécution à la résolution par défaut de 3008 x 1692, un véritable mode 2x, les ressources à l’écran et le texte sont d’une netteté remarquable, suffisamment grands pour être utilisables, avec plus d’espace à l’écran par rapport à l’affichage 5K trouvé sur le 27- pouces iMac.

Cela signifie que vous pouvez facilement visualiser une image 100% 4K complète, comme illustré ci-dessus, lors de l’édition dans Final Cut Pro X. Contrairement à l’écran iMac 5K, le Pro Display XDR offre plus de suffisamment de marge de manœuvre pour interagir avec les divers panneaux du application tout en regardant 4K en pleine résolution.

Plage dynamique extrême

XDR signifie Extreme Dynamic Range, qui est une combinaison de technologies, à savoir la luminosité, le rapport de contraste et la couleur, qui rendent cet écran compétitif avec des écrans beaucoup plus chers.

Pour commencer, le Pro Display XDR présente une luminosité soutenue de 1 000 nits en plein écran pour un contenu à plage dynamique élevée, avec une prise en charge de 1 600 nits de luminosité maximale si nécessaire.

Et pour le contenu en définition standard, l’écran prend en charge jusqu’à 500 nits de luminosité, la même note que celle des modèles iMac 27 pouces.

Lorsque vous visualisez du contenu HDR via l’application TV ou ailleurs, vous pouvez certainement faire la différence de luminosité entre cet écran et les écrans inférieurs, tels que l’écran LG UltraFine.

Le prochain grand élément de la liste est le rapport de contraste, avec l’écran pro-centré d’Apple capable d’un rapport de contraste étonnant de 1 million: 1, ce qui lui donne un aspect qui semble plus proche d’un écran OLED. Par exemple, l’écran LCD haut de gamme d’Apple trouvé dans l’iPhone 11 présente un rapport de contraste de 1400: 1, tandis que l’écran OLED trouvé dans l’iPhone XS de l’année dernière présentait un rapport de contraste de 1 million: 1.

Enfin, le Pro Display XDR arbore un véritable panneau couleur 10 bits capable de présenter 1,073 milliard de couleurs, ce qui signifie qu’il a plus de profondeur de bits pour aller avec le plus large éventail de couleurs rendu possible via le large espace colorimétrique P3.

Combinés, tous ces domaines aident à désigner cet écran comme étant hautement dynamique ou, en termes de marketing Apple, capable d’une plage dynamique extrême.

Et je peux vous dire, cela se voit, surtout lorsque vous êtes témoin de couleurs vives contrastées en mouvement. Lorsque vous regardez du contenu HDR via l’application TV, ou même lorsque vous regardez l’économiseur d’écran Drift intégré ci-dessus, le contraste était si impressionnant qu’il semblait que l’image était légèrement surélevée de l’écran, ce qui lui donnait un aspect 3D. C’est difficile à expliquer sans le regarder en personne, mais c’est impressionnant.

Angles de vision

Apple dit que le Pro Display XDR offre des angles de vision super larges avec des couleurs et un contraste haute fidélité à 89º à gauche, 89º à droite, 89º vers le haut, 89º vers le bas.

J’ai opté pour la version brillante du Pro Display XDR, et je peux témoigner du fait que les angles de vision hors axe sont impressionnants. Déplacer ma tête d’un côté à l’autre, de haut en bas, le changement de couleur et de contraste était présent, mais c’était minime. Même à des angles hors axe extrêmes, je pouvais clairement distinguer les images et le texte, et les couleurs tempéraient leur tendance à se déplacer.

Floraison réduite

Le Pro Display XDR d’Apple utilise 576 zones de gradation locales à matrice complète, avec un contrôleur de synchronisation de précision pour moduler ces zones à côté des 20,4 millions de pixels LCD. Le résultat est un affichage capable de produire un contraste extrême couplé à un effet de floraison beaucoup moins important lorsque les zones claires se trouvent juste à côté des zones sombres à l’écran.

La floraison est la lueur que vous voyez autour des éléments lumineux, tels qu’un curseur de souris, sur un fond sombre. Par rapport aux moniteurs standard, le Pro Display XDR fonctionne admirablement.

Mais avec «seulement» 576 zones, il y aura moins de précision de rétro-éclairage que sur les écrans de production professionnels avec beaucoup plus de zones, ce qui pourrait avoir un effet lorsque vous travaillez avec du contenu HDR de précision. En effet, l’épanouissement est toujours perceptible sur le Pro Display XDR si vous le recherchez, mais il est considérablement réduit.

Comparé à presque tous les autres écrans d’ordinateurs grand public, dont la plupart utilisent un éclairage de bord menant à une floraison extrême et à une perte de rétro-éclairage, le Pro Display XDR souffle ces moniteurs.

Modes de référence

Apple inclut plusieurs modes de référence différents dans les préférences d’affichage du Pro Display XDR. Ces modes de référence sont des profils pré-calibrés pour différents workflows et environnements de production.

Les utilisateurs peuvent basculer entre les modes de référence directement à la volée dans les paramètres d’affichage ou via un raccourci pratique dans la barre de menus.

Ces modes vous permettent de basculer, par exemple, entre le mode Pro Display XDR avec une luminosité maximale de 1600 nits, ou le mode Apple Display P3 standard, qui vous donne une luminosité qui correspond à l’iMac à 500 nits.

Dans une future mise à jour de macOS Catalina, Apple permettra aux utilisateurs de créer leurs propres modes de référence, ce que les créateurs de contenu professionnels attendent sans aucun doute.

Fonctionne avec de nombreux Mac et iPad Pro

Enfin, le Pro Display XDR n’est pas uniquement destiné aux utilisateurs d’un Mac Pro, mais il fonctionne avec une variété de Mac en pleine résolution. Certains, comme le MacBook Pro 16 pouces, fonctionnent dès la sortie de l’emballage.

Pro Display XDR prend en charge une résolution de 6016 x 3384 avec 10 bpc sur ces modèles de Mac:

Mac Pro introduit en 2019

MacBook Pro 16 pouces introduit en 2019

MacBook Pro 15 pouces introduit en 2018 ou plus tard

iMac introduit en 2019

Ordinateurs Mac avec ports Thunderbolt 3 connectés à Blackmagic eGPU ou Blackmagic eGPU Pro

Si votre Mac ne prend pas entièrement en charge le Pro Display XDR, vous pouvez toujours le connecter à un Blackmagic eGPU ou eGPU Pro pour piloter l’écran 6K en pleine résolution. La seule exigence est que votre Mac doit avoir un port Thunderbolt 3.

Et l’iPad Pro cherchant à se joindre au plaisir sera heureux de savoir que vous pouvez vous connecter au Pro Display XDR et l’utiliser pour une sortie en miroir, ou dans le cas de certaines applications comme LumaFusion, un affichage secondaire pour la sortie.

Prise de .

Le Pro Display XDR est cher, et pour beaucoup d’utilisateurs, au-dessus. Je pense qu’Apple doit envisager de créer un écran «bas de gamme» quelque part dans la fourchette de 2 000 $ à 2 500 $, ce que je pense que beaucoup d’utilisateurs de Mac sauteraient rapidement.

À 4999 $ (5999 $ pour la version mate nano-gravée) plus 999 $ pour le support (smh), cet écran est tout simplement hors de portée pour de nombreux clients Apple.

Mais si vous avez la chance de pouvoir budgétiser cet écran et que votre travail vous permet de l’utiliser à bon escient, je dirais que par tous les moyens, visitez au moins votre Apple Store local et vérifiez-en un dans la personne.

Le Pro Display XDR, comme tous les autres produits technologiques, n’est pas parfait, mais Apple en a beaucoup ici, comme il se doit, compte tenu du coût et du temps que nous avons dû attendre.

C’est de loin la meilleure qualité de construction que j’ai jamais vue sur un écran, à partir des matériaux de construction, du support et du panneau lui-même. C’est tout simplement impressionnant, et c’est un plaisir à utiliser avec le Mac Pro.

Mais même si votre flux de travail ne dicte pas que vous utilisiez un écran haut de gamme, la qualité de l’image et la qualité de construction seules, même pour des choses banales comme la frappe et la navigation sur le Web, est une pure joie. J’aime avoir une résolution «Retina» 6K (pixel doublé) de pixel parfait, ce qui me donne plus d’espace de travail qu’un iMac 5K. J’aime aussi le fait que cet écran reste solide comme le roc même lorsque je frappe les touches de mon clavier mécanique Keychron K2.

J’aurai plus de réflexions dans un prochain examen du Mac Pro et du Pro Display XDR, alors restez à l’écoute pour cela. En attendant, partagez vos réflexions ci-dessous.

