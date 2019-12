caractéristiques, spécifications et prix en Espagne

Il Xiaomi Mi Note 10 Pro Ce sera le dernier smartphone que la firme asiatique populaire lancera en Espagne en 2019. Après une année remplie de nouveaux appareils dans toutes les gammes, la technologie clôt le cap avec lequel c'est l'un des terminaux les plus attractifs qui ont vu le jour dans son sein.

Après le Xiaomi Mi Note 10, le modèle Pro arrive maintenant dans le seul but d'ajouter améliorations de la RAM et du stockage interne, étendant ces capacités à ceux dont la version standard est insuffisante. Pour le reste, les caractéristiques que nous pouvons apprécier dans les deux sont identiques, en gardant leur extérieur ainsi que le reste des qualités intérieures inchangées.

Chambre des grandes prétentions

L'aspect le plus pertinent de Xiaomi Mi Note 10 ProComme pour son frère, c'est l'appareil photo cinq objectifs qui se trouve à l'arrière, qui offre un large éventail de possibilités photographiques avec lesquelles la marque souhaite attirer le respectable. En plus de cela, un grand écran de 6,47 pouces, un petit encoche et une batterie de 5 260 mAh sont certains de ses points forts.

Spécifications techniques Xiaomi Mi Note 10 Pro Écran 6,47 pouces, résolution Full HD +, technologie Super AMOLED et prise en charge de l'espace colorimétrique HDR10 et DCI-P3 Processeur Snapdragon 730 G Stockage 256 Go Mémoire RAM 8 Go Chambre principale 108 mégapixels, objectif d'ouverture f / 1,7, stabilisation optique de l'image et 0,8 micron pixels. 2x téléobjectif 12 mégapixels, objectif d'ouverture f / 2.0, distance focale équivalente à 50 mm, stabilisation optique de l'image et pixels d'un micron Téléphoto 5x 5 mégapixels, objectif à ouverture f / 2.0, focale équivalente à 125 mm, stabilisation optique de l'image et pixels d'un micron Caméra grand angle 20 mégapixels, objectif d'ouverture f / 2,2, focale équivalente de 13 mm et pixels de taille micron Appareil photo macro 2 mégapixels, cible d'ouverture f / 2,4 et pixels de 1,75 micron Caméra frontale 32 mégapixels, cible d'ouverture f / 2.0 et pixels de 0,8 micron La batterie 5 260 mAh Système de charge rapide Oui, jusqu'à 30 W Connectivité Port Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, 4G, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS et USB-C 2.0 Biométrie Lecteur d'empreintes digitales situé sous l'écran Prix 649 euros

Xiaomi Mi Note 10 Pro: prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi Note 10 Pro, comme mentionné ci-dessus, arrive officiellement lundi sur le marché espagnol, de sorte qu'il peut déjà être acheté dans les magasins en ligne et physiques de Xiaomi, FNAC et Amazon.

Le prix est 649 euros pour la seule version vendue de ce terminal, soit 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Les couleurs disponibles sont le noir, le vert et le blanc.

