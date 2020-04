Caractéristiques, spécifications, prix de l’iPhone SE 2020: ce que nous savons jusqu’à présent

Après plus d’un an de rumeurs, nous approchons enfin de la sortie de l’iPhone low-cost très attendu d’Apple. L’iPhone SE 2020, également appelé précédemment iPhone 9 et iPhone SE 2, devrait sortir prochainement. Voici tout ce que nous savons à ce sujet.

L’iPhone SE

Pour rappel, le premier iPhone SE a été introduit en 2016, poursuivant la conception de l’iPhone 5 à l’époque du lancement d’appareils comme l’iPhone 6s et l’iPhone 7. L’iPhone SE était positionné au bas de la gamme iPhone, au prix de 399 $ pour 16 Go de stockage.

L’iPhone SE était unique pour offrir les spécifications de la gamme d’iPhone alors moderne, à un prix inférieur et dans un facteur de forme plus petit. Une partie de cela sera vrai pour l’iPhone SE 2020, mais il y a aussi des changements clés dans la stratégie d’Apple.

Conception de l’iPhone SE 2020

Comme l’a rapporté très tôt l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone SE 2020 présentera un design similaire à celui de l’iPhone 8. Cela signifie que l’appareil aura un écran de 4,7 pouces avec un bouton d’accueil, par opposition à la lunette sans lunette conception et authentification Face ID de la gamme iPhone 11.

À l’arrière, il y aurait une caméra arrière à objectif unique. Dans un effort pour maintenir les coûts bas, Apple gardera la gamme de caméras de l’iPhone SE 2020 relativement simple, même si on ne sait pas si des fonctionnalités telles que le mode Portrait pourraient être activées via un logiciel.

En ce qui concerne les couleurs, Kuo a déclaré que l’iPhone SE 2020 serait disponible en gris espace, argent et rouge. L’ajout de rouge est notable, car c’est généralement une couleur populaire et est venu à la gamme iPhone 8 dans une mise à jour de milieu d’année. . a également corroboré une gamme de blanc, noir et PRODUIT (ROUGE).

Un ensemble de rendus vidéo a offert un aperçu plus précis de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone SE 2020. Ces rendus représentent une maison avec un facteur de forme presque identique à l’iPhone 8, mais avec un dos en verre dépoli similaire à la finition iPhone 11 Pro. Cela créerait un sentiment d’uniformité parmi la gamme d’iPhone d’Apple, malgré les autres différences de conception.

Ces rendus montrent également que l’iPhone SE 2020 pourrait être d’environ 0,5 mm plus épais que l’iPhone 8, mesurant 7,8 mm d’épaisseur. À part cette différence, l’appareil devrait être identique à l’iPhone 8.

On pense également qu’Apple travaille sur un plus grand modèle «Plus» du nouvel iPhone SE, mais on pense qu’il a été retardé.

Dans l’ensemble, Apple n’essaie clairement pas de réinventer la roue avec l’iPhone SE 2020. Au lieu de cela, il s’en tient à la conception qui a rendu l’iPhone 6, l’iPhone 7 et l’iPhone 8 si populaires – ce qui est logique compte tenu des mises à niveau qu’Apple cible.

Spécifications techniques

Tout comme avec l’iPhone SE d’origine, l’iPhone SE 2020 sera tout aussi puissant que les iPhones modernes. Selon les rapports de la chaîne d’approvisionnement et récemment confirmé par ., l’iPhone SE 2020 comportera le processeur A13 d’Apple. Il s’agit du dernier et du meilleur processeur Apple, également utilisé sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro. Le nouvel iPhone SE 2020 comporterait également 3 Go de RAM, soit 1 Go de moins que la gamme iPhone 11, mais toujours plus que suffisant pour presque tout ce que vous pourriez y jeter.

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un iPhone qui prend en charge Face ID et Touch ID, ne vous attendez pas à ce que l’iPhone SE 2020 soit cet appareil. Avec une conception semblable à celle de l’iPhone 8, il est prévu que l’iPhone SE 2020 prendra en charge Touch ID pour l’authentification biométrique.

Autre nouveauté de l’iPhone SE 2020 par rapport à l’iPhone 8 qu’il remplace: Express Card et future prise en charge CarKey.

Plus particulièrement, l’inclusion du processeur A13 signifie que l’iPhone SE 2020 sera pris en charge par iOS pour les années à venir. Apple cible les utilisateurs d’iPhone 6 avec le nouvel iPhone SE, et ces personnes tiennent leur téléphone depuis cinq ans. Grâce au processeur A13, ils devraient pouvoir faire de même avec l’appareil de cette année.

IPhone SE SE 2020 + version

Selon Kuo, Apple vise un prix d’entrée de gamme de 399 $ pour le nouvel iPhone SE avec 64 Go de stockage. . a également confirmé trois niveaux de stockage pour le nouvel iPhone SE:

L’iPhone SE d’origine a fait ses débuts en 2016 à 399 $ pour une configuration de 16 Go. Lorsque Apple a abandonné le SE en 2017, le prix d’entrée était tombé à 349 $ et la capacité de stockage de base avait été doublée pour atteindre 32 Go. Essentiellement, vous pourrez obtenir l’iPhone SE 2020 au même prix que l’iPhone SE d’origine, mais avec 4 fois plus de stockage.

Qu’en est-il de l’iPhone 8 actuel? Il est toujours disponible dans la gamme Apple, la société vendant l’iPhone 8 de 64 Go pour 449 $. Étant donné que le nouvel iPhone SE sera probablement moins cher et plus puissant, il faut supposer que l’iPhone 8 sera supprimé de la gamme Apple en même temps que le lancement de cette année.

Quand devrions-nous attendre la sortie de l’iPhone SE 2020? . a rapporté cette semaine que le lancement est imminent. Nous avons également appris d’une source distincte plus tôt cette semaine que les détaillants se préparent à commencer les étuis de marchandisage pour le nouvel iPhone à partir de dimanche, ce qui n’exclut pas une annonce officielle au début de la semaine prochaine.

Désignation de l’iPhone SE 2020

Enfin et surtout, une note sur la dénomination. Kuo a régulièrement appelé cet iPhone bas de gamme de 4,7 pouces le «iPhone SE 2». Comme nous l’avons souligné, ce nouvel iPhone n’est pas une suite de l’iPhone SE en termes de facteur de forme.

L’iPhone SE d’origine comportait un écran de 4 pouces, ce qui l’a rendu si populaire auprès de nombreuses personnes. Le soi-disant iPhone SE 2 deviendra beaucoup plus grand à 4,7 pouces, dans le but de proposer iOS 13 à davantage d’utilisateurs – sans faire appel à ceux qui aiment le plus petit téléphone possible. Cela a conduit à croire que l’appareil pourrait être commercialisé sous le nom d’iPhone 9.

Mais cette semaine, . a appris de nouvelles informations sur l’appareil. Sur la base de ce que nous avons appris, Apple appellera simplement le nouveau modèle d’entrée de gamme «iPhone SE» tout en référençant le nouveau matériel comme la version 2020.

Emballer

Comme l’ont indiqué les rapports, l’objectif d’Apple avec l’iPhone SE 2020 est d’inciter ceux qui utilisent encore l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus à se mettre à niveau. Cela a beaucoup de sens, surtout si l’on considère que ces appareils ont été abandonnés par iOS 13 cette année.

Étant donné qu’iOS 13 n’est pas pris en charge sur la série iPhone 6, ces utilisateurs ne peuvent pas accéder aux nouveaux services d’Apple tels que Apple Arcade et Apple TV +. Un iPhone SE moderne et peu coûteux facilite la mise à niveau de ces utilisateurs et augmente donc la base d’utilisateurs actifs capables d’accéder à Apple Arcade et Apple TV +.

L’objectif d’Apple est clairement d’attirer plus d’utilisateurs vers ses services d’abonnement, même si cela signifie offrir un matériel iPhone plus abordable, mais tout aussi puissant. Les analystes ont prédit qu’Apple pourrait vendre plus de 30 millions de téléphones iPhone SE 2020 à travers 2020.

Encore une fois, ce que vous ne devriez pas attendre de l’iPhone SE 2020 est un suivi de 4 pouces de l’iPhone SE d’origine. Apple a clairement changé sa trajectoire et n’a apparemment pas l’intention de sortir un autre iPhone 4 pouces.

Que pensez-vous des rumeurs entourant l’iPhone SE 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

