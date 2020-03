Caractéristiques techniques complètes de la Xbox Series X révélées | .

Microsoft a donné aux consommateurs un aperçu plus attentif de la Xbox Series X spécifications complètes, et cela a été un moment instructif pour les fans. Ce n’est un secret pour personne que Microsoft a pris du retard sur ses concurrents dans cette dernière génération de consoles, comme en témoigne le fait que la PS4 de Sony aurait dépassé la Xbox One de 65 millions d’unités. Mais ces dernières années, la marque Xbox a réalisé des gains considérables sur PlayStation, ce qui a conduit certains initiés de l’industrie à dire que la Xbox est plus précieuse que Sony et Nintendo.

La Xbox Series X a été annoncée lors des Game Awards 2019, mais les rumeurs tournent depuis des années sur le type de fonctionnalités qu’offrira la console de nouvelle génération. En décembre 2019, Microsoft a énuméré certaines spécifications techniques générales pour la Xbox Series X et a allégué que la nouvelle console était constituée des quatre générations Xbox en une seule. Depuis l’annonce de la Xbox Series X, Microsoft a doublé son affirmation de la capacité de la console à jouer sur plusieurs générations.

Les amateurs de technologie seront peut-être ravis d’apprendre que Microsoft a présenté les spécifications officielles de sa prochaine console dans un aperçu complet. La ventilation complète de la console est divisée en trois sections distinctes: la première est “La Xbox la plus puissante de tous les temps” qui examine les façons dont le nouveau matériel se traduira par de meilleurs graphismes et un gameplay plus fluide. La Xbox Series X utilisera une architecture de traitement personnalisée, basée sur un processeur AMD Zen 2 et un GPU RDNA 2-Class. AMD affirme que ce saut dans le matériel de traitement est “le plus grand saut générationnel de SOC [System on a Chip] et la conception d’API que nous avons réalisée avec Microsoft. “L’une des principales caractéristiques que la nouvelle architecture système rendra possible est le raytracing DirectX accéléré par matériel”, qui simule les propriétés de la lumière et du son en temps réel avec plus de précision que toute technologie antérieure. “

La deuxième section analyse comment la coalescence de l’optimisation des entraînements en rotation et des logiciels créera des capacités de performances sans précédent pour les jeux. Microsoft présente sa nouvelle «architecture Xbox Velocity» comme «l’âme» de faire avancer la Xbox Series X. L’architecture Velocity introduira supposément des fonctionnalités d’entrée et d’affichage dynamiques à latence pour HDMI 2.1 qui prennent en charge les écrans 120 Hz, notamment: des taux de rafraîchissement variables et un mode de faible latence automatique. Le Solid State Drave 1 To contribuera également à réduire les temps de chargement dans les jeux et à améliorer les performances générales. La dernière section examine comment la Xbox Series X permettra le jeu entre générations. Cependant, le jeu entre générations signifie bien plus que ce que son nom l’indique, Microsoft affirme que la Xbox Series X permettra aux joueurs de transférer des sauvegardes entre consoles, de jouer en multijoueur sur plusieurs consoles et, surtout, de mettre à niveau gratuitement les jeux achetés avec de nouvelles consoles.

Ces nouvelles fonctionnalités sont incroyablement impressionnantes et à la pointe de la technologie. Il n’y a pas longtemps que le lancer de rayons a été introduit sur PC dans des jeux comme Control, Call of Duty: Modern Warfare et le propre Minecraft de Microsoft. Il semble maintenant que le lancer de rayons sera une fonctionnalité standard de l’industrie à l’avenir. Le matériel à lui seul rend difficile de penser que le prix de la Xbox Series X sera inférieur à 500 $, sans parler du support logiciel considérable avec Velocity Architecture et l’écosystème qui permet le jeu et les achats entre générations. Quel que soit le prix, il semble que Microsoft ait un gagnant technique entre les mains avec le très excitant Xbox Series X.

Source: Microsoft