Carina Szpilka, d’Adigital, aborde la crise numérique en Espagne

Encore une fois, le syndicat des entreprises espagnoles qui cherchent à accélérer la numérisation de l’écosystème sous la marque Adigital a présenté son rapport annuel qui aborde l’état du pays en tant que nation numérique. Encore une fois, les résultats montrent une situation de clair-obscur qui met sur la table une situation qui C’est loin d’être idéal pour un pays qui veut prendre la tête de l’innovation. Bien que l’Espagne soit actuellement la cinquième économie européenne en termes de taille du marché, certains de ses indicateurs ne correspondent pas à son PIB. En d’autres termes, pour le moment, le chemin choisi n’est pas le bon.

“En Espagne, il existe de très bons projets innovants, mais ils ne parviennent pas à monétiser”

“L’Espagne est à la frontière du 2ème niveau et des économies numériques”, commence Carina Szpilka, présidente d’Adigital. “C’est inquiétant dans un contexte où tout tend à la concentration des pays”, ajoute-t-il, “tandis que, en Espagne, l’innovation est résiduelle et peu stable“Malgré les efforts, la réalité est que les données fournies par le rapport laissent une situation qui montre que l’Espagne est un pays qui n’est toujours pas en mesure de tirer parti de la valeur de la transformation numérique malgré ses bons outils.

Parce que le problème il ne réside pas dans les infrastructures ou dans les améliorations du financement (domaine dans lequel il progresse correctement), mais dans l’utilisation du même. “L’analyse des capacités numériques du pays n’est pas qu’elle est maintenue, elle va empirer; pour le moment, il nous faudrait deux décennies pour que les jeunes aient le niveau éducatif numérique suffisant pour concurrencer les grandes puissances”, dit-il dans la présentation du rapport C’est précisément la question de la formation, l’un des points les plus préoccupants du rapport Adigital: peu de langues, de mauvais résultats dans les rapports internationaux (PISA) et la dissonance déjà traditionnelle entre les systèmes éducatifs et les réalités du travail les prochaines générations. A l’image de la Lituanie, de Malte ou du Portugal, l’Espagne est loin d’être proche des gagnants en compétences et talents: États-Unis ou Canada.

https://hipertextual.com/2020/02/nuevos-modelos-educativos “rel =” noopener “cible

Malgré tout, il existe en fait l’un des déploiements de réseaux les plus développés de la planète – surpassé uniquement par le Japon et la Corée du Sud -; L’Espagne est, en fait, le pays avec le plus de projets pilotes 5G de tous les pays membres. Atteignant la quasi-totalité de son territoire connecté au réseau, la réalité est que la marge d’amélioration ne dépend plus du réseau fibre, mais de son utilisation.

S’il est vrai que l’indicatif s’est amélioré, par rapport à l’année précédente dans l’environnement des affaires, “l’Espagne est un pays de micro-PME qui doivent améliorer leur adoption numérique”, explique Andrés García – créateur du rapport. Dans ce sens, et en tant que partie et origine du problème, l’absence de politiques d’innovation stables pourrait être à blâmer. Ils espèrent que, sur la base de la future loi sur les startups et l’innovation, proposée par l’organisme dirigé par Francisco Polo, le développement au sein du tissu commercial innovant du pays sera encouragé – en augmentant les investissements – et en remplissant l’une des tâches en attente de “améliorer la connectivité des petites entreprises” retirer l’Espagne de sa modeste position mondiale; En plus de la proposition traditionnelle de “supprimer la complexité des réglementations réglementaires”, ajoute Szpilka.

Car, s’il est vrai que le tissu productif en Espagne est traditionnellement lié à des secteurs peu innovants et d’origine, principalement le tourisme, “en Espagne il y a beaucoup de très bons projets innovants, mais ils ne sont pas en mesure de monétiser”.

👇 Plus en hypertexte