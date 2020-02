Carmen Sandiego aura un chapitre interactif sur Netflix

Où vous cachez-vous Carmen Sandiego? le prochain 10 mars vous pouvez le découvrir par vous-même dans le chapitre interactif qui fera la première Netflix.

Il s’intitule “Steal or not Steal” et suivra la même dynamique que le chapitre Black Mirror, Bandersnatch. Comme s’il s’agissait d’un livre de Choisissez votre aventure, vous devrez choisir entre les différentes options que Netflix vous proposera pour continuer l’histoire. Vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez que Carmen infiltre un bâtiment du dernier étage (il a besoin de moins de résistance, mais nécessite des cascades avec des câbles hauts) ou du rez-de-chaussée (plus risqué, car vous devrez faire face à plus de gardes).

Dans l’épisode, Carmen doit voler pour la Ligue internationale des méchants du mal (V.I.L.E., avec son acronyme en anglais) qui a capturé Ivy et Zack, et a menacé de les transformer en ses serviteurs si elle ne remplissait pas sa mission.

Selon le résumé proposé par Netflix, l’épisode durerait 30 minutes, mais il peut évidemment être prolongé en le répétant et en expérimentant les différentes options.

Netflix a récupéré la série légendaire des années 90 l’année dernière, donnant une touche de script, Carmen, jouée par Gina Rodriguez dans la version originale, devient bonne et ses poursuivants, Ivy et Zack deviennent leurs alliés. Cette première saison comprend 20 chapitres de 25 minutes chacun. La deuxième saison a 10 chapitres de moins, également 24 minutes chacun.

Ce format interactif a déjà donné un Emy à Neftlix avec Bandersnatch et dans la façon dont ils l’ont adapté pour Carmen Sandiego promet de passer un bon moment pour les plus jeunes de la maison.

