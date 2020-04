Carole Baskin a filmé un tas de vidéos pour vous convaincre que “Tiger King” est un mensonge – .

Tiger King continue de dominer le classement de Netflix de sa série télévisée la plus populaire aux États-Unis, avec la série docu sur un éleveur de tigres flamboyant nommé Joe Exotic qui occupe la première place depuis des semaines.

L’ancienne rivale de Joe, Carole Baskin, que la série présente sous un jour impitoyable, a filmé un tas de vidéos et publié une longue réponse aux erreurs qu’elle estime que la production a faites.

Quelqu’un veut-il deviner quelle phrase Google se remplit automatiquement lorsque vous accédez à la barre de recherche et commencez à taper «Carole Baskin…»? Si vous êtes l’une des millions de personnes qui ont frappé Tiger King: Murder, Mayhem et Madness de Netflix – qui a été et reste la première série télévisée de Netflix aux États-Unis, en fonction du classement du streamer que vous pouvez voir dans l’application – vous connaissez déjà la réponse.

Tiger King ne répond pas réellement à la question de savoir si Carole a tué son mari en le nourrissant aux animaux dans son sanctuaire, bien que cela fasse fortement allusion à cela et laisse cette impression aux téléspectateurs. Cette question est devenue l’étoffe de l’Internet, avec un utilisateur de Twitter montrant même comment il s’amuse un peu à se faire plaisir tout en se mettant en quarantaine à la maison à cause du coronavirus – en demandant aux chauffeurs-livreurs de placer ses colis sous le «Oui» ou «Non» en réponse à la question collée à sa porte pour leur demander si Carole, en fait, l’a fait. En attendant, vous demandez peut-être comment Carole se sent-elle à propos de tout cela? Quelle est sa réponse?

Si vous souhaitez parcourir ce trou de lapin inconfortable, elle vous a couvert, grâce à une série de vidéos qu’elle a tournées en réponse au documentaire Netflix – des vidéos avec lesquelles elle espère vous convaincre qu’elle n’est pas le monstre que le documentaire fait d’elle. être (bien que les images qu’elle a filmées aient l’esthétique de production d’une vidéo en otage).

Baskin, la fondatrice et PDG de Big Cat Rescue, a également mis en place une page avec une longue explication écrite détaillée dans laquelle elle essaie de déconstruire le récit de Tiger King. C’est là que vous pouvez trouver la série de vidéos qu’elle a filmées, au cas où vous ne voudriez pas lire le tout.

Une brève introduction de Carole:

Carole, pourquoi elle n’a jamais pris de polygraphe après la disparition de son mari:

Carole, sur la supposée «vraie histoire» derrière pourquoi «Tiger King m’a dépeint comme quelqu’un qui s’en est pris à la pauvre mère et au père de Joe» –

Il y a plusieurs autres vidéos disponibles à regarder sur cette page, mais je veux maintenant me concentrer sur la chose la plus importante pour vous – la description par Carole des raisons pour lesquelles la théorie du «hachoir à viande» de la mort de son mari est «la plus ridicule de toutes les mensonges. “

«Comme Gladys et les filles ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour me rendre la vie difficile après la disparition de Don, ils ont répandu cette rumeur selon laquelle je pensais que j’avais broyé Don et l’avais nourri aux chats», écrit Carole. «Et les médias ont adoré. Le hachoir à viande montré dans la vidéo était énorme. Notre hachoir à viande était l’une de ces petites choses à manivelle de table, comme vous l’auriez dans votre cuisine à la maison, comme celle illustrée ici. “

Et puis elle en a inclus une photo, au milieu d’une description de la disparition de son mari:

Le tout mérite d’être lu si vous voulez entendre une longue version non filtrée de l’histoire directement de Carole elle-même. Ou vous pourriez simplement attendre le développement de la mini-série dans laquelle Kate McKinnon de SNL incarnera Carole.

