Carte d’identité électronique: voici ce qui change par rapport au passé

La carte d’identité, le principe du document pour le citoyen dans notre pays (et au-delà) change d’apparence et devient de plus en plus numérique. En fait, il s’éloigne du format papier classique (CI) à l’électronique numérique (CIE); non seulement les dimensions changent et le matériau de la carte d’identité mais aussi la quantité d’informations présentes à l’intérieur, comme par exemple l’empreinte digitale.

L’ancienne méthode était sujette à la falsification de documents, plus exposée à l’usure et donc compromise au quotidien. Cela a conduit à un renouvellement fréquent des citoyens les bureaux municipaux.

Le format électronique surmonte donc une série de problèmes, notamment la sécurité des données qu’il contient. La crainte des citoyens était immédiatement liée au risque de voir leurs informations personnelles en danger au sein de la sécurité. juste l’empreinte digitale était l’aspect le plus critiqué.

Beaucoup ont déjà demandé une carte d’identité au format numérique

Concernant l’histoire “sécurité“, L’État a déclaré que les informations d’identification ainsi que les informations personnelles ne sont pas stockées dans le bureau municipal individuel et donc soumises à des attaques soudaines. Le gouvernement a réitéré comment je données sensibles de chaque italien est en sécurité dans une grande base de données d’état pour l’archivage des fichiers citoyens.

Beaucoup ont déjà remplacé l’ancien CI avec le nouveau CIE; cependant, tout a un coût. En effet, alors que la version papier coûte environ 5 euros, la nouvelle version numérique a un coût sept fois plus élevé. On parle de environ 36 Euros pour la nouvelle carte. L’avez-vous renouvelé? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

