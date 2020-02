cartes asséchées par les nouvelles arnaques, méfiez-vous des messages

Détenteurs de cartes prépayées PostePay et PostePay Evolution ils sont toujours victimes de nombreuses attaques de phishing et de smishing qui tentent, grâce à des outils spéciaux, de drainer leurs économies. La fréquence avec laquelle ces nouvelles escroqueries en ligne se propagent n’est pas indifférente et les risques ne doivent pas être sous-estimés. Il est très important, en effet, de se défendre de manière appropriée et, en particulier, de reconnaître les tentatives de fraude afin d’empêcher les malfaiteurs de mener à bien l’arnaque.

Phishing: de nouvelles escroqueries attaquent les clients PostePay et PostePay Evolution!

Malgré l’excellente sécurité offerte par Poste Italiane à ses clients, les services prépayés PostePay et PostePay Evolution ont été attaqués à plusieurs reprises par des escroqueries en ligne. C’est surtout le phishing qui cible les notes prépayées; qui utilise de faux avertissements pour inviter divers utilisateurs à mettre à jour leurs données accès au compte. Ce faisant, les cybercriminels tentent de recevoir toutes les informations nécessaires pour procéder à la retrait illicite d’épargne présent sur les cartes.

Précisément pour cette raison Bureau de poste italien, et les différentes entités engagées dans la prévention des tentatives de fraude en ligne, suggèrent toujours d’éviter de saisir en ligne des données personnelles et des informations sensibles. Surtout si pour en faire la demande, il y a des messages qui vous invitent à cliquer sur des liens qui devraient apparemment conduire aux pages officielles des entreprises utilisées comme gadget. Les URL suggérées se réfèrent en effet à des pages frauduleuses, essentiellement des clones graphiquement identiques aux sites officiels, mais capables de voler toute information saisie. Cette étape, bien sûr, est à éviter, car il permet aux criminels d’obtenir tout ce dont ils ont besoin pour lutter contre la fraude en ligne.