cartes de risque de phishing et vérification des comptes

Les titulaires de cartes de crédit et les comptes chèques risquent de perdre leurs données et leur argent tentative de fraude en ligne qui se propage sans relâche par e-mail, SMS et autres outils. La fraude vise tous les utilisateurs sans distinction, mais souvent les communications conçues par les cybercriminels utilisent illicitement le nom d’institutions bancaires connues pour masquer la tromperie et parviennent à obtenir non seulement les données sensibles des victimes mais aussi leur argent.

Cependant, certains conseils offrent la possibilité d’éviter le risque de se heurter à des attaques phishing, sans prendre aucun risque.

Phishing: utilisateurs à risque en raison de nombreux courriels frauduleux!

Les tentatives de phishing peuvent être entravées en accordant toute l’attention voulue et en apprenant à reconnaître les messages frauduleux circulant en ligne. Identifiez l’adresse d’où proviennent les e-mails et SMS reçus, la comparer à celle officielle des entreprises derrière lesquelles se cache la tromperie est déjà une première étape utile pour comprendre la nature de la communication reçue.

Vérifiez le présence de liens et de fichiers joints et l’invitation contextuelle à les utiliser pour saisir vos données en ligne est également suffisante pour dénoncer l’arnaque. Les entreprises et les institutions bancaires n’insèrent jamais d’URL ou de fichiers dans leurs communications invitant les clients à les utiliser pour vérifier les informations d’identification.

De plus, ce qui est rapporté dans le message vous permet de reconnaître une tentative de phishing, car les e-mails et SMS frauduleux signalent souvent des informations sur la suspension du compte ou de la carte de crédit; parfois, ils communiquent à la victime potentielle qu’ils ont reçu un remboursement; et, à d’autres occasions, demandez-leur de récolter des récompenses inattendues.

Les attaques de phishing qui ont les caractéristiques mentionnées ci-dessus doivent être absolument ignorées. En éliminant le message, il est en effet possible de protéger les données et l’argent sans prendre de risque.