cartes et données asséchées volées par de nouveaux escrocs

Clients Poste Italiane, titulaires de carte PostePay et PostePay Evolution, ils risquent de perdre leurs données sensibles et leur argent en raison des multiples tentatives de phishing répandues par les cybercriminels. Les escroqueries, qui visent précisément à extorquer les informations personnelles des victimes touchées, proviennent principalement de e-mail et SMS dont l’identification peut être difficile. Un simple détail, cependant, peut vous permettre de démasquer rapidement la nature des messages reçus et, par conséquent, d’entraver l’intention des malfaiteurs.

Phishing: comment reconnaître une tentative de fraude en ligne et protéger les cartes PostePay!

la tentatives de phishing ils ciblent sans discrimination tous les utilisateurs en se présentant par e-mail et SMS dont l’expéditeur se réfère à première vue aux organismes officiels tels que les entreprises et les institutions bancaires. Les criminels, en fait, créent spécifiquement des adresses e-mail qui semblent presque identiques aux adresses officielles, pour cette raison, il est recommandé de payer le attention maximale. Le message rapporté par ce type de communication suit dans la plupart des cas un schéma précis.

En fait, presque toutes les tentatives de phishing circulent se présentant comme des avis et communications de divers types, qui concernent principalement la possibilité d’obtenir de l’argent ou des prix; o signaler des problèmes liés au statut des cartes de crédit ou à la vérification des comptes. Ce dernier est la communication qui a le plus souvent touché les clients de Poste Italiane, qui reçoivent périodiquement des e-mails les invitant à résoudre, à mettre à jour leurs données personnelles, les problèmes qui auraient provoqué le blocage temporaire de PostePay prépayé.

La structure de ces messages peut initialement induire en erreur même les utilisateurs les plus expérimentés. Mais rappelez-vous juste combien de fois il a été réitéré par Poste Italiane pour reconnaître immédiatement l’arnaque et l’éviter. L’entreprise a en effet informé ses clients à plusieurs reprises de l’impossibilité de recevoir des communications de leur part contenant l’invitation à entrer en ligne données personnelles, mots de passe ou informations d’identification.