Cartes graphiques low cost: sont-elles une bonne option?

Les cartes graphiques à bas prix sont devenues une option de plus en plus intéressante grâce aux efforts que la plupart des assembleurs déploient pour étendre leurs catalogues avec des modèles de ce type. Ils ne sont pas quelque chose de nouveau, en fait ils sont avec nous depuis plusieurs décennies, mais l’importance croissante que cette composante a acquise au fil des ans a conduit à la création de ce type de produit.

Je sais que beaucoup de nos lecteurs se demandent s’ils sont vraiment une option à considérer, ou si au contraire nous devons à tout prix les éviter. Nous ne pouvons pas donner une réponse universelle, et la raison est très simple: il existe des cartes graphiques à bas prix qui sont une excellente option et d’autres qui ne le sont pas, mais nous devons garder à l’esprit que cette idée s’étend également aux modèles beaucoup plus chers qui présentent qualité de construction supérieure, du moins en théorie.

Dans cet article nous allons approfondir cette question, nous verrons l’importance de la qualité de la construction et nous la mettrons en relation avec chaque type de configuration, quelque chose de fondamental car ce n’est qu’ainsi qu’elle acquiert tout son sens et nous pouvons expliquer de manière réaliste si les cartes graphiques à faible coût, avec des conceptions simples et Les systèmes de refroidissement simples en valent vraiment la peine.

Comme toujours, je vous rappelle que si vous avez des questions vous pouvez le laisser dans les commentaires et nous vous aiderons à le résoudre. Sans plus tarder, commençons, mettons-nous à l’aise.

Cartes graphiques à faible coût: conceptions personnalisées et de référence

Avant d’aller parler de la valeur offerte par les cartes graphiques à bas prix, nous devons être clairs sur ce qu’elles sont et quelles différences existent entre les modèles avec des conceptions personnalisées et de référence. Les cartes graphiques de référence sont celles qui ils suivent strictement le design donné par NVIDIA ou AMD d’une certaine carte graphique.

Il est important de noter que les conceptions de référence ne pariez pas toujours sur l’approche de la création de cartes graphiques low costAutrement dit, ils ne cherchent pas constamment à réduire le prix à tout prix, en fait, nous pouvons trouver des versions qui suivent précisément le chemin opposé. Par exemple, la série RTX 20 Founders Edition a une qualité de construction élevée et une finition premium, et il en va de même pour la Radeon VII, une carte graphique que j’ai eu l’occasion d’analyser à l’époque et qui avait un excellent design qui Cela n’avait rien à voir avec ceux utilisés par AMD sur la référence Radeon RX Vega 56 et 64.

Les conceptions de référence présentent généralement des finitions plus simples et des systèmes de refroidissement moins puissants, à quelques exceptions près, mais Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas parfaitement fonctionnels.Bien au contraire, puisqu’il s’agit en fait de conceptions testées par AMD et NVIDIA et garantissant ainsi le bon fonctionnement de chaque carte graphique.

Le problème est que ces conceptions sont assez pour garantir le bon fonctionnement du produit, mais rien de plus. La GTX 1080 Ti Founders Edition, par exemple, dispose d’un système de refroidissement soutenu par un ventilateur à turbine qui fait que la carte graphique dépasse facilement les 80 degrés. Cela fonctionne, mais il génère beaucoup de bruit, atteint des températures élevées et a une marge d’overclocking presque nulle.

Les Radeon RX 5700 et 5700 XT dans leur conception de référence sont deux autres bons exemples. Ils ont aussi un ventilateur à turbine et oui, ils fonctionnent, mais leurs températures de travail sont également très élevées, ils font beaucoup de bruit et leur marge d’overclocking est pratiquement nulle, ce qui signifie que nous ne pouvons pas augmenter considérablement leurs fréquences de travail pour améliorer les performances.

Les conceptions personnalisées sont plus ou moins éloignées des conceptions de référence et peuvent être utilisées à la fois pour créer des cartes graphiques à faible coût et pour créer des modèles premium avec un niveau de performance plus élevé et un prix en conséquence. Par exemple, la série ROG Strix d’ASUS est connue pour offrir une qualité de construction premium, un système de refroidissement de haute qualité, un overclocking d’usine et offrant une marge de manœuvre considérable pour augmenter encore les fréquences de travail.

Points d’amélioration et de différenciation des cartes graphiques personnalisées

Nous savons déjà que des modèles personnalisés peuvent être utilisés pour créer des cartes graphiques à faible coût, ainsi que pour façonner des modèles premium, mais en quoi diffèrent-ils des modèles de référence? Ensuite, nous allons partager avec vous une ventilation simple où nous verrons, point par point, les différences les plus importantes.

PCB personnalisé: C’est la base sur laquelle tous les composants de la carte graphique sont basés. Cela peut impliquer des changements esthétiques, comme une couleur différente de celle du modèle de référence, permettre des conceptions d’alimentation avec différentes phases et connecteurs supplémentaires, et d’autres améliorations mineures. De moins en moins de fabricants modifient ce composant pour le coût qu’il représente.

Connecteurs d’alimentation: Normalement, la plupart des fabricants respectent les connecteurs d’alimentation supplémentaires pour chaque carte graphique recommandés par NVIDIA et AMD, mais dans les conceptions personnalisées haut de gamme, nous avons vu des modèles qui peuvent nécessiter un connecteur supplémentaire (il existe des cartes graphiques personnalisées qui nécessitent trois connecteurs d’alimentation au lieu de deux). Cette pratique est peu fréquente, la chose la plus normale est que le nombre de broches de l’un des connecteurs augmente (par exemple, les modèles qui utilisent 8 + 6 broches dans le modèle de référence et qui vont à 8 + 8 broches dans certains modèles personnalisés) ).

Ports de connexion: Je veux dire le HDMI, DisplayPort et autres connecteurs d’image. À l’heure actuelle, la plupart des assembleurs se sont limités à maintenir HDMI et DisplayPorts, ce qui rend de plus en plus rare de trouver des cartes graphiques avec des sorties DVI. Le nombre de connexions disponibles peut varier considérablement entre les modèles de référence et les modèles personnalisés, bien que pour un utilisateur normal ce ne soit pas trop important.

Fréquences GPU et VRAM: Beaucoup d’assembleurs qui choisissent des conceptions personnalisées, même partiellement, ajoutent un peu d’overclocking pour créer de la valeur et attirer l’utilisateur. Une petite amélioration de la vitesse de travail du GPU aide la carte graphique à mieux fonctionner et offre au vendeur une augmentation de prix sans frais réels pour lui et sans risque. Dans la plupart des cas, l’overclocking de la maison qu’ils apportent est si minime que nous pouvons y arriver manuellement sans effort et gratuitement.

Mémoire intégrée: C’est une pratique qui est tombée en désuétude en raison des limitations et du contrôle établis par NVIDIA et AMD. Les deux sociétés limitent la quantité de mémoire pouvant accompagner leurs cartes graphiques à certaines quantités, coupant un point de personnalisation qui avait auparavant un peu plus de liberté. La mémoire graphique est importante, mais tant qu’elle est accompagnée d’un bon noyau graphique. Ainsi, acheter une Radeon RX 580 avec 8 Go de mémoire graphique n’est pas une mauvaise option, mais c’est moins puissant que la GTX 1660 Super, qui a 6 Go. Vous le savez déjà, la mémoire n’est pas tout.

Systèmes de dissipation: C’est, sans aucun doute, l’un des points qui donne le plus de jeu aux monteurs. Les modèles avec des conceptions de référence sont généralement livrés avec des systèmes de dissipation très simples et peu efficaces, nous en avons déjà parlé auparavant et nous l’avons illustré avec le GTX 1080 Ti FE et les Radeon RX 5700 et 5700 XT. En revanche, les modèles personnalisés ont tendance à avoir des systèmes de refroidissement de meilleure qualité et plus puissants, en fait, même la plupart des cartes graphiques à faible coût surpassent la plupart des modèles de référence en termes de refroidissement.

Plaque métallique arrière: Nous avons affaire à un composant qui était autrefois une rareté réservé aux cartes graphiques les plus premium, et qui au fil du temps est devenu populaire de telle sorte que nous pouvons le trouver maintenant même dans les modèles de milieu de gamme et de milieu de gamme bas. Il offre une résistance structurelle, importante pour les cartes graphiques dotées de très grands systèmes de refroidissement et de radiateurs encombrants, et aide à mieux dissiper la chaleur. Il n’est pas indispensable dans la plupart des cas, mais représente une valeur ajoutée. Les cartes graphiques bon marché s’en passent souvent.

Ce sont les clés les plus importantes qui différencient les cartes graphiques personnalisées des modèles de référence, mais elles peuvent également être d’autres changements mineurs, telles que l’intégration d’éléments décoratifs, tels que l’éclairage LED, et la présence d’outils logiciels qui aident à contrôler un tel éclairage ou qui nous permettent de surveiller les températures des cartes et facilement l’overclocking.

Cartes graphiques à bas prix: quand sont-elles une bonne option?

C’est la question que nous devons nous poser après tout ce que nous avons exposée jusqu’à présent. Il existe des modèles qui ont des conceptions très simples qui parient sur l’utilisation de ventilateurs ou radiateurs à turbine très limités. Ces modèles ils travaillent généralement de manière très “équitable”, c’est-à-dire qu’ils atteignent des températures élevées et peut donner des problèmes à moyen et long terme, ils n’en valent donc pas la peine sauf dans des cas très spécifiques.

Nous le comprendrons mieux avec un exemple. Une GTX 1660 Super à faible coût avec un design mini ITX, comme ce modèle GIGABYTE, fonctionnera parfaitement et il ne nous posera pas de problèmes de température, car sa consommation est très faible et il restera sans problèmes entre 60 et 70 degrés fonctionnant à pleine charge, toujours en fonction du châssis que nous utilisons et de la température ambiante. En revanche, une Radeon RX 580 dépendra beaucoup plus du système de refroidissement qu’elle intègre lorsqu’il s’agit de déployer son plein potentiel, car elle a une consommation plus élevée et atteint des températures plus élevées.

Par exemple, la Radeon RX 580 8 Go Sapphire Nitro + Limited Edition, avec un assemblage équilibré et une construction qui privilégie le rapport qualité-prix, oscille entre 70 et 75 degrés température à pleine charge, une valeur qui n’est pas mauvaise, surtout si l’on tient compte de la 84 degrés qui a atteint le 8 Go RX 480 avec les conceptions de référence (ventilateurs de turbine). Cependant, la Radeon RX 580 de 8 Go avec la finition ASUS ROG Strix maintient les températures entre 60 et 65 degrés. Son prix est évidemment plus élevé.

Comme nous l’avons dit, il n’y a pas de réponse unique pour évaluer s’il vaut la peine d’acheter des cartes graphiques à bas prix. Dans certains cas, ils sont une excellente optionEn fait, j’ai utilisé des solutions graphiques de ce type ces dernières années (une GeForce 6600 GT du Club 3D et une GeForce 9600 GT du XFX) et je n’ai eu aucun problème, mais nous devons être conscients de leurs limites et des problèmes qu’elles peuvent causer. donner lorsque des supports à faible coût sont utilisés dans les cartes graphiques haut de gamme, ou dans les modèles à haute consommation et à hautes températures.

Pour que vous ayez une série de références claires lorsque vous prenez une décision aussi difficile, je veux partager avec vous une série de critères servira de script et vous aidera à bien faire les choses:

Cela vaut la peine d’acheter une conception à faible coût si:

Nous allons acheter une carte graphique bas de gamme ou milieu de gamme, car ils ont généralement consommation modérée et il est rare qu’ils posent des problèmes de température.

Ces gammes que nous avons dites sont, en plus, dans lesquelles on remarquera le plus la différence de prix entre un design low cost et un design de haute qualité. Gardez à l’esprit qu’un RX 580 à faible coût peut être disponible 130 euros et que la même carte graphique avec un design de haute qualité peut aller jusqu’à 250-300 euros.

Lorsque nous nous déplaçons dans la gamme moyenne-haute, nous pouvons également rechercher des modèles avec des conceptions bon marché, mais sans faire de sacrifices importants et en tenant toujours compte de leurs températures de travail. Regarder l’analyse avant d’acheter est une bonne idée.

Les cartes graphiques à bas prix sont un bon moyen d’économiser, et nous ne devons pas les exclure, sauf dans les cas où il est clair qu’elles ont une conception qui n’est pas capable de permettre la carte développer de manière optimale votre plein potentiel sans que les températures de travail ne soient un problème.

Si nous prévoyons d’acheter avec un modèle haut de gamme, l’idéal est de rechercher conceptions personnalisées qui privilégient le rapport qualité-prix. En ce sens, pratiquement tous les assembleurs connus proposent des solutions intéressantes avec des prix contenus. Si nous recherchons des modèles haut de gamme, ou qui occupent une position très proche de ce niveau, comme le RTX 2080 Super ou RTX 2080 Ti, nous devons éviter les conceptions à bas prix et les ventilateurs de type turbine.

J’illustre ce dernier point par un exemple simple, le GIGABYTE RTX 2080 Super modèle «Turbo», qui vient avec un ventilateur de turbine, dépasse facilement 80 degrés lorsque vous travaillez à pleine charge, ce qui affecte le mode turbo et réduit les fréquences maximales. Son niveau de bruit est également considérablement élevé. Cependant, le GIGABYTE RTX 2080 Super avec le système Windforce 3X reste presque toujours en dessous 70 degrés.

Cartes graphiques économiques peut être une excellente option, tant que nous choisissons avec nos têtes et ne faisons pas de choix fous. Par exemple, il est inutile d’économiser 50 euros sur un RTX 2080 Super si nous sommes obligés d’acheter un modèle avec un ventilateur de type turbine.