Cartes graphiques NVIDIA et AMD: guide d’équivalence 2020

Il y a trois semaines, nous avons mis à jour notre guide d’équivalence des processeurs, et aujourd’hui, nous allons faire de même avec notre guide d’équivalence des cartes graphiques NVIDIA et AMD. Nous inclurons les cartes graphiques les plus récentes que les deux sociétés ont lancé, et nous garderons les modèles des générations précédentes à un niveau raisonnable.

Nous pourrions nous limiter aux générations de cartes graphiques NVIDIA et AMD qui sont encore vendues sur le marché, mais si nous faisions ce guide perdrait beaucoup d’utilité. Ce qui est intéressant à propos d’un guide d’équivalence, c’est qu’il nous permet d’être clair sur quel modèle, approximativement notre carte graphique, et de prendre ce critère comme base pour changer les cartes graphiques ou pour mieux comprendre les exigences d’un jeu.

De nombreux utilisateurs utilisent encore des générations assez anciennes, donc adopter une approche large nous permettra d’atteindre plus de lecteurs avec ce guide et le rendre utile pour tout le monde, même pour ceux qui ont des cartes graphiques NVIDIA et AMD de plus de dix ans.

Gardez à l’esprit qu’avant de changer une carte graphique nous devons être clairs sur une série de clés importantes. Nous parlons déjà de ce sujet dans ce guide, donc je vous invite à jeter un coup d’œil si vous envisagez de mettre à jour ce composant mais vous avez des doutes à ce sujet, à la fois sur la question de savoir si vous devez vraiment mettre à jour et sur le modèle pour lequel vous devez changer votre carte graphique actuelle.

Avec cette introduction simple, je pense que nous sommes prêts à entrer pleinement pour voir les différentes équivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD, bien que nous passions d’abord en revue un sujet important: prise en charge des API et des technologies avancées.

DirectX 12, Vulkan et ray tracing sur les cartes graphiques NVIDIA et AMD

Le support qui a une carte graphique au niveau des API et des technologies avancées est essentiel non seulement pour déterminer la compatibilité de vos jeux actuels, mais aussi rendement qui sera en mesure d’offrir en travaillant avec eux.

Par exemple, certaines cartes graphiques prennent en charge DirectX 12 et offrent toujours de bonnes performances dans les résolutions 1080p, telles que GTX 480 et GTX 580, mais ne sont pas prêtes à fonctionner de manière optimale avec cette API et ils perdent beaucoup de performances. Ils font de leur mieux dans DirectX 11, même s’ils prennent en charge, sur papier, DirectX 12.

On pourrait en dire autant de la série NVIDIA GTX 600 et 700, qui prennent en charge DirectX 12 et Vulkan, mais pour des raisons architecturales, ils fonctionnent moins bien avec ces API et montrent leur meilleur visage en travaillant avec DirectX 11.

N’oubliez pas que si nous avons une carte graphique qui n’est pas compatible avec l’API dont un jeu a besoin nous ne pourrons pas l’exécuter. Il y a des cas où il est possible d’éviter cette limitation, mais les performances et l’expérience d’utilisation sont terriblement mauvaises.

Alors je te laisse une liste des API et technologies avancées les plus importantes qui existent actuellement, et des références spécifiques aux cartes graphiques NVIDIA et AMD qui sont compatibles avec elles.

DirectX 9: Il reste un niveau de base tombé en désuétude avec l’arrivée de la PS4 et de la Xbox One. Son lancement a eu lieu en 2002, ce qui signifie qu’il est très ancien et que toute carte graphique lancée au cours des quinze dernières années le supporte.

DirectX 10: Il a été lancé en 2006 et promettait une révolution, mais finalement son utilisation était minoritaire. Toutes les cartes graphiques lancées à partir des séries GeForce 8000 et Radeon HD 2000 prennent en charge cette API.

DirectX 11: Il est arrivé sur le marché en 2009, bien que son utilisation n’ait été répandue qu’au lancement de la PS4 et de la Xbox One. Il reste l’API la plus populaire pour le développement de jeux PC. Les cartes graphiques NVIDIA et AMD lancées à partir des gammes GTX 400 et Radeon HD 5000 sont compatibles.

DirectX 12: a fait ses débuts en 2015 et représente une avancée importante en termes d’optimisation par rapport à DirectX 11, bien qu’il ne soit pas correctement exploité. Il a un support de base de la série NVIDIA GTX 400 et AMD Radeon HD 7000, mais seuls les modèles les plus avancés, tels que le GTX 10 et Radeon RX 400-500 et Radeon RX Vega font une utilisation vraiment optimale de leurs possibilités .

Vulkan: Successeur spirituel de Mantle. Une API bas niveau pleine de potentiel qui a démontré son bon travail dans plusieurs jeux, grâce à sa capacité à bien utiliser les ressources. Il prend en charge les cartes graphiques NVIDIA GTX 600 et supérieures, ainsi que les AMD Radeon HD 7000 et supérieures.

Ray tracing: Il s’agit d’une technique de rendu qui recrée des effets réalistes de lumières, d’ombres, de reflets et de réfractions. Microsoft l’a intégré via DXR (DirectX 12), ce qui signifie qu’en théorie toute carte graphique compatible avec DirectX 12 a un support, mais c’est une technique très exigeante qui consomme de nombreuses ressources, donc seuls les modèles avec du matériel dédié sont capables d’offrir des performances “acceptables”.

Shader à taux variable: Contrairement au cas précédent, il s’agit d’une technique de rendu qui cherche à améliorer les performances grâce à l’utilisation intelligente de moteurs d’ombrage, ce qui réduira la charge de travail dans les zones de faible visibilité. Cela améliore les performances sans perte au niveau de la qualité d’image. À l’heure actuelle, seules les cartes graphiques des séries RTX 20 et GTX 16 sont compatibles avec cette technologie.

Equivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD obsolètes

Comme nous l’avons dit au début, nous façonnerons un guide aussi large que possible, bien que sans atteindre des extrêmes ridicules. Pour cela, nous couvrirons l’ensemble du spectre des cartes graphiques NVIDIA et AMD qui ont été mises sur le marché depuis 2006 jusqu’à présent, et nous les différencierons en deux grands groupes: ceux qui sont devenus obsolètes et ceux qui, même après plusieurs années, on peut considérer comme “courant”.

Dans cette section, vous trouverez des cartes graphiques NVIDIA et AMD situées dans la série GeForce 8000, Radeon HD 3000 et supérieur. La coupe qui se différencie au niveau suivant, nous l’avons marquée dans les architectures Kepler et GCN, utilisées respectivement dans les séries GTX 600 et Radeon HD 7000.

Cartes graphiques NVIDIA obsolètes: équivalences

GeForce 8800 GT-9800 GT: son équivalence la plus proche se trouve dans les GeForce GT 630-GT730 et GT 640, bien que son support soit limité à DirectX 10.

GeForce GTX 260: Ils sont plus ou moins au niveau d’une GTX 650, bien qu’ils ne prennent en charge que DirectX 10.

GeForce GTX 285: en performances brutes, il se situe entre une GTX 650 et une GTX 650 Ti-GTX 750, mais il ne prend en charge que DirectX 10.

GeForce GTX 460 et 560: en général, ils fonctionnent presque au même niveau qu’un GTX 650 Ti-GTX 750. Ils prennent en charge DirectX 11 et DirectX 12.

GeForce GTX 470-480 et 570-580: ils ont des performances supérieures à celles d’une GTX 660-GTX 750 Ti, celles-ci étant leurs équivalences les plus proches.

GeForce GTX 590: Il s’agit d’une solution double GPU, et a donc des performances très variables en fonction de chaque jeu et de sa prise en charge du mode SLI. Positionner plus ou moins au niveau d’une GTX 680-Radeon 7970 de NVIDIA et AMD, respectivement.

Cartes graphiques AMD obsolète: équivalences

Radeon HD 3870: ses performances sont un peu inférieures à celles offertes par le R7 240 en général, parlant toujours de versions avec mémoire DDR3. Ils ne prennent en charge que DirectX 10 et sont moins efficaces. Limité à DirectX 10.1.

Radeon HD 4870: Il fonctionne de manière similaire à la Radeon HD 7770-R7 250X, bien qu’ils soient un peu en dessous dans certains jeux. Ils ne prennent en charge que DirectX 10.1.

Radeon HD 5770: Position entre la Radeon HD 7750 et la HD 7770-R7 250X. Ils prennent en charge DirectX 11.

Radeon HD 5870: Fonctionne presque au même niveau que la Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Ils prennent en charge DirectX 11.

Radeon HD 6850-6870: ses performances qui se situent entre une Radeon HD 7790-R7 260X et une Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Ils prennent en charge DirectX 11.

Radeon HD 6950-6970: Fonctionne presque comme la Radeon HD 7870-R9 270. Prend en charge DirectX 11.

Radeon HD 6990: Il s’agit d’une solution double GPU, ce qui signifie que ses performances, comme dans le cas de la GTX 590, dépendent de l’utilisation du mode CrossFire de chaque jeu spécifique. En général, vous pouvez atteindre le niveau d’une GTX 680-Radeon HD 7970. Il prend en charge DirectX 11.

Equivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD: GeForce GTX séries 600, 700 et 900

Nous passons maintenant en revue les équivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD en nous concentrant sur les modèles géants verts qui se trouvent dans la série GTX 600, GTX 700 et GTX 900.

Avant d’entrer dans le sujet, je tiens à vous rappeler que les GTX 600 et GTX 700 utilisent l’architecture Kepler, connue pour offrir très mauvaises performances dans DirectX 12 et Vulkan. Ils ont très mal vieilli, donc les équivalences que nous allons voir peuvent changer beaucoup dans certains jeux qui utilisent ces API.

De leur côté, la GTX 900 utilise l’architecture Maxwell et a vieilli beaucoup mieux, donc ses performances sont plus cohérentes même lorsque vous travaillez avec ces API, même si cela ne devient pas parfait.

GTX 650: Son équivalence la plus proche est une GT 740 avec mémoire GDDR5. Si nous recherchons son équivalence dans les solutions AMD, il donne presque la même chose qu’un HD 7750.

GTX 650 TI: donne un peu moins qu’un GTX 750. Dans les solutions graphiques AMD, il est un peu au-dessus d’un HD 7770.

GTX 650 TI Boost: C’est presque au niveau d’une GTX 750 TI. Comparé à AMD, il se situe entre une Radeon HD 7790 et une HD 7850.

GTX 660: Le plus proche est un GTX 950, mais il est bien en dessous. Dans les cartes graphiques AMD, elle est presque équivalente à une Radeon HD 7850.

GTX 660 TI: Il offre une performance très similaire à celle d’une GTX 950. Dans le cas d’AMD c’est entre une Radeon HD 7870 et une Radeon HD 7950.

GTX 670: Il est un peu en dessous d’une GTX 960. Il a des performances très similaires à celles d’une AMD Radeon HD 7950.

GTX 680: Elle est presque au même niveau qu’une GTX 960. Dans le cas des solutions AMD, elle offre des performances similaires à celles d’une Radeon HD 7970.

GTX 690: C’est une solution avec double GPU donc ses performances sont très variables. Dans le meilleur des cas, elle se situe entre une GTX 970 et une GTX 980. Elle équivaut à une Radeon HD 7990.

GTX 750: Il fonctionne un peu mieux qu’une GT 1030. Dans le cas d’AMD, il offre des performances similaires à celles de l’AMD RX 550.

GTX 750 TI: Beats GT 1030 mais n’a pas d’équivalence directe. Il donne également plus qu’un RX 550 et n’a aucune équivalence directe dans les nouvelles générations d’AMD.

GTX 760: donne moins que la GTX 960 mais est sa plus proche équivalence. Il est derrière un AMD Radeon R9 285 mais c’est aussi le modèle équivalent le plus proche.

GTX 770: Bat une GTX 960 et est également au-dessus d’une AMD Radeon R9 285, qui sont ses équivalents les plus proches.

GTX 780: se situe entre la GTX 960 et la GTX 970. Dans le cas d’AMD, elle se situe entre une Radeon R9 285 et une R9 290.

GTX 780 TI: il est pratiquement équivalent à une GTX 970. Dans le cas d’AMD, ses performances sont similaires à celles d’une Radeon R9 290.

GTX 950: Son équivalence la plus proche est la GTX 1050, bien qu’elle soit à la traîne. Le modèle AMD le plus proche en termes de performances est le Radeon RX 460.

GTX 960: La GTX 1050 TI est son équivalence la plus proche, mais elle donne également moins que cela.

GTX 970: Se situe entre une GTX 1060 de 3 Go et une GTX 1060 de 6 Go. Son équivalent dans les cartes graphiques AMD serait la Radeon RX 480 de 4 Go.

GTX 980: Elle est pratiquement au même niveau qu’une GTX 1060 de 6 Go. La chose la plus proche d’AMD est le 8 Go RX 580.

GTX 980 TI: il est équivalent à un GTX 1070, bien qu’avec l’overclocking vous puissiez le surmonter sans problème. Dans le cas des cartes graphiques AMD, elle est proche d’une Radeon RX Vega 56.

Equivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD: GeForce GTX 10, GTX 16 et RTX 20

Nous devons maintenant revoir les équivalences plus actuel Nous conservons le format précédent, ce qui signifie que nous verrons des modèles de cartes graphiques NVIDIA et AMD équivalents pour une vue plus large.

Si vous ne trouvez pas les équivalences des deux sociétés à un certain niveau, ce sera parce qu’il n’y a pas d’équivalent relativement proche, et donc cela ne vaut pas la peine d’être mentionné. En tout cas nous indiquerons, vous n’avez donc aucun doute.

Les cartes graphiques de la série GTX 10 ont marqué une avancée importante de la part de NVIDIA, à la fois en termes de performances et d’efficacité, grâce à l’utilisation de Architecture Pascal. Avec les GTX 16 et RTX 20, le saut était beaucoup plus petit, mais les deux prennent en charge le shader à taux variable et ce dernier a également matériel dédié pour accélérer le lancer de rayons.

NVIDIA et AMD ont suivi différentes stratégies, et la série RTX 20 en sont un exemple clair, car AMD n’a pas d’équivalent direct si l’on considère le problème de l’accélération de la foudre. Cependant, nous ne considérerons que la puissance brute sans évaluer le poids d’une telle technologie afin d’avoir une référence précise.

GTX 1050: donne approximativement un GTX 960. Dans AMD, il équivaut à un RTX 460-560.

GTX 1050 TI: ses performances se situent entre la GTX 960 et la GTX 970. Elle est moins performante que la RX 470.

3 Go GTX 1060: ses performances sont similaires à celles d’une GTX 970. Elle cède un peu moins que la RX 570.

GTX 1060 6GB: Il a une performance presque identique à celle d’une GTX 980. Il est similaire à la RX 580.

GTX 1070: en général, il fonctionne presque comme une GTX 980 TI. Il est un peu en dessous du RX Vega 56.

GTX 1070 TI: Bat une GTX 980 TI. Ses performances se situent plus ou moins au niveau de la Radeon RX Vega 56.

GTX 1080: donne un peu plus qu’un RTX 2060. Similaire à un Radeon RX Vega 64.

GTX 1080 TI: est plus ou moins au niveau du RTX 2070 Super. Il donne un peu plus que Radeon VII.

GTX 1650: Il est plus performant que le GTX 1050 Ti et le Radeon RX 560, mais moins que le GTX 1060 3 Go et le RX 470.

GTX 1650 Super: en général, il offre presque les mêmes performances que la GTX 1060 6 Go et la Radeon RX 580.

GTX 1660: Il est plus performant que le Radeon RX 590, mais moins que le GTX 980 Ti-GTX 1070.

GTX 1660 Super: une version améliorée de la précédente qui fonctionne presque comme la GTX 1070. Elle fonctionne un peu moins que la RX Vega 56.

GTX 1660 Ti: Ce modèle fonctionne au niveau d’une GTX 1070, et un peu moins que la RX Vega 56.

RTX 2060: Il fonctionne un peu moins que le GTX 1080. Ses performances sont similaires à celles d’une Radeon RX Vega 64.

RTX 2060 Super: Ce modèle surpasse le GTX 1080 et est plus puissant que le Radeon RX 5700.

RTX 2070: Se situe entre le GTX 1080 et le GTX 1080 TI. Il fonctionne un peu moins que le Radeon RX 5700 XT.

RTX 2070 Super: Est au niveau d’une GTX 1080 TI, et bat la Radeon VII.

RTX 2080: surpasse en douceur la GTX 1080 TI et la Radeon VII.

RTX 2080 Super: une version de la précédente qui marque une plus grande distance par rapport aux précédentes. Il n’a pas d’équivalence directe avec les autres cartes graphiques NVIDIA et AMD.

RTX 2080 TI: Il n’a pas d’équivalence directe, du moins pour le moment, sur les autres cartes graphiques NVIDIA et AMD.

Equivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD: séries Radeon HD 7000, RX 200, RX 300 et RX Fury

Nous avons fini avec les équivalences des cartes graphiques centrées sur NVIDIA, et maintenant nous devons aller voir les équivalences des modèles Radeon HD 7000, RX 200, RX 300 et RX Fury, basées sur le Architecture GCN

Ces séries offrent toujours de bonnes performances, en particulier dans les jeux basés sur DirectX 12 et Vulkan, grâce au pari qu’AMD a fait pour intégrer un bon support des deux API dans ces générations, bien que ses performances dans DirectX 11 ne soient pas si bonnes si on le compare avec ses équivalents NVIDIA.

Radeon HD 7750: Il n’a pas d’équivalent direct dans la dernière génération d’AMD. Le plus proche est un R7 250 et un GTX 650.

Radeon HD 7770: Il fonctionne presque au même niveau qu’une Radeon RX 550. Dans le cas des cartes graphiques NVIDIA, il est inférieur à une GTX 650 TI et une GTX 750.

Radeon HD 7790: Il se situe entre un RX 550 et un RX 460. Il est inférieur au GTX 650 TI Boost, mais c’est son équivalence la plus proche (GTX 750 TI).

Radeon HD 7850: Il est à un niveau très similaire à celui d’une Radeon 7 370 et inférieur à un RX 460. Son équivalent NVIDIA le plus proche est le GTX 950.

Radeon HD 7870: Il fonctionne presque au même niveau qu’une Radeon R9 270 et une RX 560. Dans le cas de NVIDIA, la plus proche est une GTX 1050.

Radeon HD 7950: Il offre une performance similaire à celle de la Radeon R9 285 et est légèrement inférieur à la R9 380. Dans NVIDIA, il se situe entre la GTX 1050 et la GTX 1050 TI.

Radeon HD 7970: Offre une performance proche de celle d’une Radeon R9 380X. Comparé à NVIDIA, son équivalent le plus proche est le GTX 1050 TI.

Radeon HD 7990: étant une solution à double GPU, ses performances sont très variables, mais en moyenne, elle donne au niveau d’une Radeon R9 290-R9 390. Dans le cas de NVIDIA, elle est similaire à une GTX 970.

Radeon R7 260X: à mi-chemin entre la GTX 750 et la GTX 750 Ti. Il donne beaucoup moins qu’un RX 460.

Radeon R7 265: Il est presque au même niveau qu’une Radeon 7 370 et en dessous d’une RX 460. Son équivalent NVIDIA le plus proche est la GTX 950.

Radeon R9 270 et 270X: ils fonctionnent à un niveau très similaire à celui du RX 560. Son équivalent le plus proche est le NVIDIA GTX 1050.

Radeon R9 280 et 285: Ils sont un peu en dessous de la R9 380. Comparés aux modèles NVIDIA, ils se situent entre les GTX 1050 et GTX 1050 TI.

Radeon R9 280X: avoir des performances proches de celles d’une Radeon R9 380X. Comparé aux cartes graphiques NVIDIA, son équivalent le plus proche est le GTX 1050 TI.

Radeon R9 290: ils fonctionnent presque au même niveau qu’une Radeon RX 470 de 4 Go. Il donne moins que le NVIDIA GTX 970.

Radeon R9 290X: ils offrent une performance équivalente à celle d’un RX 570 de 4 Go. La comparaison avec NVIDIA est au niveau d’une GTX 970.

Radeon R9 295X2: Cela dépend beaucoup de l’escalade en mode CrossFire, car il monte deux GPU, mais est inférieur à la Radeon RX Vega 56. Comparé à NVIDIA, il donne au niveau d’une GTX 1070.

Radeon R7 370: Il est presque au même niveau qu’un RX 460. Son équivalent NVIDIA le plus proche est le GTX 950.

Radeon R9 380: Il est inférieur à R9 380X et est bien inférieur à RX 470. Il n’a pas d’équivalence directe dans les nouvelles générations de NVIDIA et AMD. C’est entre la GTX 1050 et la GTX 1050 TI.

Radeon R9 380X: Il n’a pas non plus d’équivalent direct dans les solutions AMD actuelles. Le plus proche est un RX 470, mais il est loin derrière. Comparé à NVIDIA, son équivalent le plus proche est le GTX 1650.

Radeon R9 390: donne le même niveau qu’une Radeon RX 570 de 4 Go. Dans le cas de NVIDIA c’est au niveau de GTX 970.

Radeon R9 390X: Ils offrent une performance équivalente à celle d’un RX 480 de 4 Go. Comparées aux cartes graphiques NVIDIA, elles offrent des performances légèrement inférieures à celles d’une GTX 1060 6 Go.

Radeon R9 Fury: ses performances sont légèrement inférieures à celles de la Radeon RX 590, et se situent au niveau de la GTX 1650 Super.

Radeon R9 Fury X: Ils n’ont pas d’équivalent direct dans la génération actuelle d’AMD. Il est plus ou moins au niveau de la Radeon R9 295X2 mais donne un peu moins que la GTX 980 Ti.

Équivalences des cartes graphiques NVIDIA et AMD: séries Radeon RX 400, RX 500, RX Vega et RX 5000

Nous avons fini par jeter un œil aux cartes graphiques AMD les plus avancées. Les RX 400, RX 500 et RX Vega utilisent l’architecture GCN, tandis que les RX 5000 sont basés sur l’architecture RDNA

NVIDIA et AMD devraient présenter leurs nouvelles cartes graphiques basées sur la fin de cette année Ampère et en RDNA 2. Nous attendrons de nouveau la mise à jour de ce guide.

Radeon RX 460-560: équivalent à une GTX 1050-GTX 950.

Radeon RX 470-RX570: ils offrent une performance similaire à celle d’une GTX 1060 de 3 Go-GTX 970-Radeon R9 390.

Radeon RX 480-RX 580: ses performances sont très similaires à celles de la GTX 1060 6GB-GTX 980-Radeon R9 390X.

Radeon RX 590: Il donne au-dessus d’une GTX 1060 de 6 Go, mais en dessous d’une GTX 1070.

Radeon RX Vega 56: Ses performances sont légèrement inférieures à celles de la GTX 1070 TI.

Radeon RX Vega 64: positionné à un niveau très similaire à celui de la GTX 1080-RTX 2060,

Radeon VII: ses performances sont un peu inférieures à celles du RTX 2080.

Radeon RX 5500 XT: Ils fonctionnent au niveau d’un RX 580-GTX 980 ou GTX 1650 Super.

Radeon RX 5600 XT: ses performances sont un peu supérieures à celles de la Radeon RX Vega 56 et sont presque au niveau d’une GTX 1070 Ti.

Radeon RX 5700: donne au-dessus du GTX 1080-RTX 2060.

Radeon RX 5700 XT: ses performances sont supérieures à celles d’un RTX 2070 et sont proches de la Radeon VII.