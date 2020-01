Cartes SD PNY U3 Pro 40% de réduction sur la vente d’une journée sur Amazon

La prise en charge de la Micro SD est peut-être moins courante de nos jours, mais il existe encore de nombreux appareils qui peuvent les utiliser. Pour la plupart, les cartes SD sont devenues assez abordables, mais les plus grandes tailles de stockage sont encore un peu passées sur le territoire des achats impulsifs. Si vous agissez rapidement, vous pouvez économiser 40% sur la gamme U3 Pro de PNY.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessus, les cartes 128 Go et 256 Go de PNY sont respectivement de 18,99 $ et 32,99 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour ces deux cartes, donc si vous manquez d’espace sur votre téléphone ou votre tablette, c’est le bon moment pour l’étendre. Cet accord n’est là que pour aujourd’hui, cependant. Vous devrez donc être rapide si vous souhaitez profiter de cette offre.

Les autres cartes de PNY sont également en vente, mais pas à ce degré. En fait, le 128 Go est moins cher que le 64 Go et même le 32 Go.