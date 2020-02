Cas de recherche de sac: Apple a tort et devrait agir aujourd’hui pour le réparer

Nous avons appris hier que la Cour suprême de Californie a statué contre Apple dans une affaire de fouille de sacs: décider si l’entreprise devait ou non payer aux détaillants le temps passé pour que leurs sacs soient vérifiés à la fin de leur quart de travail.

Le personnel s’était plaint qu’ils devaient non seulement rester dans le magasin pendant le temps nécessaire à la recherche elle-même, mais qu’ils pouvaient attendre jusqu’à 45 minutes dans la file d’attente pour la recherche – tout ce temps n’était pas rémunéré…

Cette affaire remonte à 2013, avec une autre affaire antérieure à ce recours collectif, et ce que je ne peux vraiment pas croire, c’est qu’Apple le combat depuis près de sept ans.

Il semble évident qu’Apple a tort ici. En effet, en 2015, le PDG Tim Cook semblait avoir du mal à croire que cela se produisait même.

Les documents d’un recours collectif échoué par le personnel de l’Apple Store révèlent qu’au moins deux employés de la vente au détail se sont plaints directement au PDG Tim Cook de la politique de les soumettre à des contrôles de sacs antivol avant de quitter le magasin. Tim Cook a transmis les plaintes aux cadres supérieurs de la vente au détail et des RH, leur demandant «Est-ce vrai?».

Le vice-président des ressources humaines de l’entreprise a déclaré à l’époque qu ’« il doit y avoir une approche plus intelligente et plus respectueuse »que d’attendre du personnel qu’il se soumette aux recherches en temps voulu.

Comme le tribunal l’a désormais correctement statué, si une entreprise exige qu’un employé reste dans ses locaux pour une raison quelconque, ce temps est par définition du temps de l’entreprise et non du temps personnel.

Le juge en chef Tani Cantil-Sakauye a expliqué que les employés d’Apple «sont clairement sous le contrôle d’Apple en attendant et pendant les recherches de sortie».

«Les recherches de sortie pèsent sur les employés d’Apple en les empêchant de quitter les lieux avec leurs effets personnels jusqu’à ce qu’ils subissent une recherche de sortie – un processus qui peut prendre de cinq à 20 minutes – et en les obligeant à prendre des mouvements et des actions spécifiques pendant la recherche », A déclaré la cour unanime.

Maintenant, je peux comprendre comment la politique a pu naître en premier lieu. Il peut sembler sur papier qu’une recherche prendrait 30 secondes après leur déconnexion.

Mais, de la même manière, il doit être devenu très rapidement évident pour les gérants de magasin que le temps nécessaire est en pratique bien plus long que cela. Cette information aurait dû être communiquée en amont et la politique aurait dû être modifiée en conséquence.

Même si nous pardonnons à la bureaucratie inévitable d’une grande organisation ne réalisant pas à un niveau supérieur ce qui se passait sur le terrain, le premier procès aurait dû absolument déclencher une enquête – et cette enquête aurait dû entraîner un changement rapide de politique.

Cela défie la croyance qu’Apple échouera non seulement à agir sur le premier cas de fouille de sacs, mais à avoir combattu celui-ci tout le long. D’autant plus que des preuves anecdotiques suggèrent qu’il n’a pas réellement effectué les recherches depuis des années maintenant.

Ce n’est pas une pratique à l’échelle de l’entreprise. J’y ai travaillé pendant 5 ans et je n’ai jamais fait vérifier mon sac une seule fois. Même avec accès à BOH

– Benedict Bandersnatch (@_oscg) 14 février 2020

Cook devrait immédiatement accepter la décision, présenter des excuses au personnel et annoncer qu’Apple versera un paiement rétroactif à tout le personnel pour le temps consacré aux recherches. Bien sûr, il ne sera pas réaliste de calculer cela individuellement pour chaque membre du personnel, mais une moyenne devrait être prise et le personnel payé sur cette base.

Le dossier de recherche de sacs est devenu un problème de relations publiques majeur pour l’entreprise. Lorsque cela se produit, une réponse rapide est essentielle. Je pense que l’annonce de Cook devrait arriver aujourd’hui.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: