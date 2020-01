Casery London Travel Backpack Review: Transportez votre technologie avec style

Casery fabrique des accessoires technologiques à la mode et mignons mais utiles. Le London Travel Backpack s’intègre parfaitement – il est à la fois élégant et fonctionnel. Il contient votre ordinateur portable et a même de la place pour vos autres éléments essentiels, que vous voyagiez au bureau ou dans le monde entier. Cependant, le cuir végétalien est quelque peu rigide et le sac est assez lourd pour sa taille.

Le sac à dos de voyage Casery London est l’un des plus beaux sacs pour ordinateur portable que j’ai vus jusqu’à présent. La forme rectangulaire à bords arrondis est agréable à l’œil. Le sac est plus petit, mesurant environ 15 pouces de haut, 12 pouces de diamètre et environ quatre pouces d’épaisseur. Il a un compartiment rembourré pour ordinateur portable, assez grand pour mon MacBook Pro 13 pouces avec un couvercle en plastique dur dessus. Cependant, j’ai mesuré le compartiment et je ne pense pas qu’il conviendrait à un ordinateur portable de 15 ou 16 pouces. Le compartiment pour ordinateur portable (dans son propre compartiment à fermeture éclair) a une sangle qui se ferme pour maintenir l’ordinateur portable en place. Dans la même zone zippée, il y a plus d’espace pour transporter des fichiers ou des cahiers. Le compartiment principal zippé est assez grand pour transporter beaucoup d’autres choses. À l’intérieur du compartiment principal, il y a trois poches plaquées à l’intérieur (une grande et deux petites) ainsi qu’un petit compartiment zippé. Il y a une autre poche zippée sur le devant.

Il est disponible en trois couleurs différentes, le gris (comme on le voit sur mes photos), ainsi que le noir et le nude (un rose pâle). Les trois couleurs ont un beau matériel rose doré. L’or rose se démarque vraiment et j’adore ce look. Quatre “pieds” métalliques sur le fond empêchent le matériau de toucher le sol lorsqu’il est placé en position verticale.

Le sac est fabriqué à partir de cuir végétalien, autrement connu sous le nom de faux cuir, ou bien de plastique. Il est assez agréable au toucher et a l’air sympa avec son motif hachuré, mais il n’a pas la souplesse du cuir véritable. Les bretelles réglables sont assez confortables, tant que vous n’avez pas la boucle placée directement sur votre épaule.

Ce sac à dos pour ordinateur portable est à la fois beau et fonctionnel.

Le sac à dos possède une fonctionnalité de blocage RFID, qui vous protège contre un type très spécifique de vol à la tire électronique. Cela signifie que les voleurs utilisant des scanners RFID ne pourront pas récupérer les informations de vos cartes de crédit, passeport, permis de conduire ou autres éléments intégrés avec des puces d’identification par radiofréquence. Que les scanners RFID soient ou non une menace sérieuse est discutable, mais en tout cas, vous êtes couvert avec ce sac à dos.

Une pochette de sac à roulettes à l’arrière du sac à dos vous permet de glisser le dos sur la poignée de votre valise à roulettes ou de votre bagage à main. Le London Travel Backpack s’adaptait en effet à la poignée de mon bagage à main roulant, mais c’était un ajustement serré car le cuir végétalien est rigide. De plus, en raison de la hauteur du sac à dos, il n’y avait pas beaucoup de place sur la poignée pour ma main. Une poignée robuste sur le dessus vous permet de transporter le sac de différentes manières. L’image de marque sur ce sac comprend un “Casery” cursif de bon goût en relief sur le devant et le dos et dans toutes les tirettes.

Sac à dos le plus mignon

Sac à dos de voyage Casery London: ce que j’aime

Je possède un certain nombre de sacs à dos pour ordinateur portable, et c’est l’un des plus attrayants. Le sac à dos de voyage Casery London est à la fois élégant et mignon. J’adore la quincaillerie en or rose; il se démarque de la meilleure façon. J’apprécie tous les compartiments et poches, y compris le joli rembourré pour un ordinateur portable. Je ne sais pas si j’ai vraiment besoin d’un blocage RFID, mais c’est bien de savoir que ce sac à dos fonctionne pour me garder en sécurité de cette façon.

Un peu raide et lourd

Casery London Travel Backpack: Ce que je n’aime pas

Je préfère généralement un sac plus doux, en cuir souple, en toile ou en nylon. Ce cuir végétalien ressemble plus à du plastique. Bien qu’il se plie certainement facilement et fonctionne bien, il est un peu plus rigide que j’aime pour un sac de tous les jours. De plus, pour un petit sac, il est plus lourd.

J’ai utilisé ce sac lors de récentes vacances et c’était mon objet personnel dans l’avion. Il tient bien sous le siège devant moi, mais seulement à plat sur le dos. Cela ne m’a pas laissé de place pour que mes pieds passent également sous le siège, ce qui était un peu ennuyeux. Je préfère les sacs à dos que je peux écraser pour tenir les deux pieds sous le siège devant moi.

Voyage avec classe

Casery London Travel Backpack: Conclusion

Il s’agit d’un sac à dos pour ordinateur portable en cuir végétalien qui bloque les RFID. Le sac a deux grands compartiments à fermeture éclair, dont l’un a un compartiment rembourré pour ordinateur portable assez grand pour un MacBook Pro de 13 pouces (mais pas un 15 pouces ou plus.) Il existe de nombreuses autres poches pour transporter tous vos objets personnels. . L’arrière du sac a une pochette de sac à roulettes afin que vous puissiez le glisser sur la poignée de votre valise roulante. Les trois couleurs disponibles sont dotées d’un superbe matériel doré rose. Le cuir végétalien est quelque peu rigide et le sac à dos est assez lourd pour sa taille, mais il fait toujours un compagnon de voyage fonctionnel et à la mode, que vous voyagiez au bureau ou dans le monde entier.

