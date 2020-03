Casino Royale a cassé une tradition James Bond Aston Martin

Casino Royale a mis sa propre touche unique sur James Bondest la célèbre tradition Aston Martin. Alors que Daniel Craig succédait à Pierce Brosnan en tant qu’espion de fiction britannique préféré, la franchise James Bond a subi une cure de jouvence radicale. Avec la dernière escapade de Brosnan, Die Another Day, accusé de se sentir dépassé et manquant de substance, Bond de Daniel Craig a supprimé la formule et reconstruit Bond dans une image moderne et plus sombre. Malgré les changements drastiques, Casino Royale n’a pas complètement abandonné la tradition de Bond, mais a simplement donné aux tropes standard une touche unique et rafraîchissante.

Les débuts de Craig mettent en scène Bond Girls, mais l’une d’entre elles (Vesper Lynd d’Eva Green) est un véritable amour, plutôt qu’une autre aventure d’un soir. Le slogan “secoué, pas remué” est référencé, mais Bond se moque plutôt du pauvre barman avec, “ai-je l’air de m’en foutre?” Craig livre la ligne “Bond, James Bond”, mais seulement comme scène finale du film, et après avoir tiré sur un homme à la jambe. Ces inclusions garantissent que les favoris 007 sont pour la plupart présents et corrects, mais exécutés dans le style de la nouvelle ère, évitant tout sentiment de cliché artificiel. Il en va de même pour le choix de conduite de Bond au Casino Royale.

L’amour cinématographique de Bond avec Aston Martin a commencé en 1964 Goldfinger, et le constructeur automobile deviendrait synonyme de 007 au fil des ans, avec des apparitions dans Thunderball, On Her Majesty’s Secret Service et tous les films de l’ère Brosnan. Même après que Roger Moore ait opté pour une conduite différente, le nom de Bond est resté principalement associé à Aston Martin, mais chaque sortie de James Bond ne comportait qu’une seule Aston … jusqu’au Casino Royale. Dans la première mission de Craig, il conduit une Aston Martin DBS V12 contemporaine, et cette voiture est largement connue comme celle qui s’est renversée lors d’une poursuite en voiture, après que Bond a fait une embardée pour éviter que Vesper ne reste lié au milieu de la route. Cependant, Casino Royale présente également l’Aston Martin DB5 classique en hommage à l’apparence Goldfinger originale de la voiture. Craig 007 remporte ce véhicule vintage dans le cadre de ses exploits de jeu dans le film.

Astons à double usage dans Casino Royale sert à plusieurs fins pour Bond. Premièrement, l’utilisation de voitures classiques et modernes permet de différencier la nouvelle ère de la franchise, tout en honorant le passé tout en restant distinctement actuelle. Cependant, les voitures ont également aidé à indiquer à quel point Bond de Daniel Craig allait être ancré. Là où les fans s’attendaient à des mitrailleuses dans les phares et un siège éjectable pour les conducteurs, la plus grande arme secrète du DBS n’est qu’un compartiment de stockage supplémentaire, tandis que gagner la DB5 classique dans un jeu à enjeux élevés donne à la voiture une raison logique pour être apparu dans les années 2000. Dans les coulisses, le rôle de plus en plus important du placement de produit dans les films a peut-être aussi un rôle à jouer. Aston Martin hésitait à s’associer avec 007 dans les années 1960, mais, aujourd’hui, les films font partie intégrante de leur stratégie marketing – pourquoi ne pas profiter au maximum de cette offre avec plusieurs voitures?

Casino Royale a peut-être été le premier film de James Bond à briser la tradition du single Aston Martin, mais d’autres films ont depuis répété l’astuce, à savoir Spectre en 2015. Comme pour son premier, la dernière sortie de Daniel Craig a utilisé le pouvoir du nouveau et de l’ancien, Bond conduisant une Aston Martin DB10 aux gadgets, avant de retrouver sa DB5 classique (réparée grâce à Q) avant la finale. Compte tenu du raisonnement ci-dessus derrière les multiples Martins de Casino Royale, il n’est pas surprenant que No Time To Die augmente encore les enjeux et soit destiné à présenter une multitude de véhicules vintage et de pointe du célèbre fabricant lors de la finale de Daniel Craig. James Bond le film sort vers la fin de l’année.

