Cassian Andor Show va subir une réécriture du script avant le tournage

Le prochain Guerres des étoiles Le spectacle de Cassian Andor sera en cours de réécriture avant le début de la production. La nouvelle série devrait être diffusée sur la plate-forme de streaming Disney +. C’est l’une des nombreuses émissions originales du streamer qui sont actuellement en préparation. En dehors de Star Wars, Disney + a de nombreuses séries Marvel prévues, dont deux seront présentées cette année.

Cassian Andor est l’un des personnages chanceux du film qui reçoit le traitement de la série solo sur Disney +. Il a été introduit dans l’univers Star Wars dans Rogue One: A Star Wars story. Le film se déroule en dehors de la saga Skywalker, car il s’agissait de la première incursion de Lucasfilm et Disney dans une série d’anthologie pour Star Wars. Se déroulant avant les événements de A New Hope, le film a suivi une distribution colorée de personnages alors qu’ils tentaient de voler les plans de l’étoile de la mort et de les livrer à la rébellion. Joué par Diego Luna, Cassian Andor était officier du renseignement pour la Rebel Alliance et dirigeait l’équipage de “Rouge One” aux côtés de Jyn Erso.

Il a été annoncé en novembre 2018 qu’une série de préquelles basée sur Cassian Andor était en préparation. Diego Luna reviendra sous le nom d’Andor, et Alan Tudyk reprendra également son rôle de Rogue One en tant que droïde compagnon K-2SO. La série devait commencer le tournage en juin de cette année, mais selon Geeks WorldWide, les réécritures de script ont poussé la production et la date de début du tournage a été supprimée du calendrier. Cette nouvelle intervient une semaine après que Luna a déclaré que le tournage de la nouvelle série commencerait cette année.

La série Cassian Andor n’est pas le premier spectacle de Star Wars à être retardé. La série Obi-Wan Kenobi est confrontée à des problèmes similaires, car le spectacle a été suspendu indéfiniment au milieu de la pré-production. Les problèmes proviennent du fait que le chef de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’est pas satisfait du scénario de l’émission, et la série est maintenant à la recherche de nouveaux écrivains. L’intrigue originale aurait été trop similaire à celle d’un autre spectacle de Star Wars, The Mandalorian. Il y a même des rumeurs selon lesquelles l’émission sera raccourcie à quatre épisodes au lieu des six originaux.

Lucasfilm et Disney sont à la croisée des chemins pour élargir l’univers de Star Wars. Comme la fin de la saga Skywalker s’est malheureusement terminée par plus d’un gémissement qu’un coup, il est impératif que Disney et Lucasfilm choisissent judicieusement leurs prochaines étapes concernant la franchise. Au début, il est apparu que les studios se concentreraient davantage sur les émissions de télévision que sur les films afin de construire l’univers et d’étoffer davantage les personnages. Cela s’est avéré être un succès avec la première série Star Wars en direct, The Mandalorian. Cependant, avec le retard des émissions d’Obi-Wan Kenobi et de Cassian Andor, l’avenir de Guerres des étoiles sur le streaming n’est pas aussi clair que son avenir dans les salles.

