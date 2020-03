Casting Joel dans l’émission The Last Of Us de HBO

Le jeu vidéo le plus vendu Le dernier d’entre nous arrive enfin sur les écrans en tant que série HBO, alors qui devrait jouer le personnage principal, Joel? Joel offre aux acteurs l’opportunité excitante de jouer un contrebandier bourru et traumatisé qui essaie de survivre dans une Amérique post-apocalyptique. Esquivant les ennemis humains ainsi que les mutants fongiques infectés – eux-mêmes basés sur des parasites fongiques réels – Joel est chargé de protéger une jeune fille nommée Ellie, qui semble être immunisée contre le virus. Ayant perdu sa propre jeune fille des années auparavant, Joel a une chance de rachat.

Craig Mazin (Tchernobyl) sera le showrunner, travaillant aux côtés de l’écrivain / directeur créatif de The Last of Us, Neil Druckmann, qui a récemment déclaré ouvertement que le jeu deviendrait un film. Il est actuellement difficile de savoir si The Last of Us va être une entreprise en cours sur plusieurs saisons ou un événement télévisé unique dans la veine de ses collègues Watchmen de l’adaptation de HBO, qui n’a été annoncé que récemment comme restant une série limitée.

Les rôles principaux de Joel et Ellie offrent une opportunité unique pour un acteur de sombrer dans un rôle à multiples facettes. Le dernier d’entre nous sur HBO couvrirait le premier jeu avec des éléments du deuxième chapitre à venir potentiellement inclus. Le premier jeu couvrait des thèmes comme le chagrin, la rédemption, la chute de la société et des choix impossibles face à l’adversité, enveloppés dans des séquences d’action-horreur passionnantes qui ne sont pas sans rappeler celles de The Walking Dead. Les fans attendent également le deuxième épisode de la série de jeux, et en bonus supplémentaire, nous avons maintenant les nouvelles de cette adaptation de HBO. Alors, qui devrait ancrer une série comme celle-ci avec un personnage principal comme Joel?

Misha Collins

Misha Collins incarne Castiel, l’ange préféré des fans, sur Supernatural depuis 2008. Au début de sa longue course en tant que personnage, Collins a décidé d’une voix rocailleuse pour le personnage, ce qu’il regrette maintenant, car cela fait douze ans et son personnage est toujours sur le spectacle, nécessitant toujours cette voix graveleuse. Cela dit, son grognement grave et graveleux serait parfait pour Joel dans The Last of Us.

Collins a une histoire établie et enregistrée de pouvoir mélanger l’intensité, la gravité et le charme en un personnage qui lutte contre le désir et la perte. Avec Supernatural se terminant avec la saison 15 en 2020, Misha Collins pourrait faire avec une nouvelle émission de télévision pour s’installer. Quoi de mieux qu’une autre émission de genre comme The Last of Us, où il peut jouer le premier rôle au lieu de la deuxième chaîne pour les Winchesters? Pour un bonus supplémentaire, il est probable que la base de fans irréductible de Supernatural le suivrait dans sa nouvelle maison sur HBO.

Oscar Isaac

Un aperçu d’Oscar Isaac avec une barbe dans Inside Llewyn Davis pourrait suffire à vous convaincre que l’acteur né au Guatemala est un choix solide pour le rôle de Joel dans The Last of Us. Maintenant que son rôle de Poe Dameron dans la trilogie Star Wars de Disney touche à sa fin, Isaac pourrait lui aussi chercher son prochain grand rôle de genre. Avec Star Wars: The Rise of Skywalker laissant un mauvais goût dans la bouche de certains fans, Isaac lui-même pourrait être très disposé à effacer le souvenir de son implication. Après tout, bien qu’il n’ait pas été surpris par la réaction à Star Wars: The Rise of Skywalker, il en a été blessé, plaisantant qu’il pourrait y avoir eu des “pleurs sous la douche”. Quel meilleur rince-bouche que ce qui serait probablement une performance percutante dans The Last of Us?

Ben Affleck

Ben Affleck, enfin libre de ses engagements liés à Batman, sera ensuite vu dans le drame rédempteur déchirant The Way Back. Le film suit un homme aux prises avec ses démons, aux prises avec l’alcool, qui obtient un autre coup de feu quand il est invité à entraîner son ancienne équipe de basket-ball du lycée. Le film est évidemment extrêmement personnel pour Affleck, qui a lutté contre l’alcoolisme dans la vraie vie. Son ex-femme, Jennifer Garner, a même dû garder le film sur la bonne voie pendant qu’Affleck était en cure de désintoxication.

Dans une récente interview avec Jake Hamilton, Affleck a déclaré que les seuls rôles qui l’intéressaient en ce moment étaient ceux comme Jack dans The Way Back. Joel dans The Last of Us est-il trop éloigné? Les thèmes de la perte, du chagrin et du découragement sont partout dans le personnage. Avec Affleck embrassant les côtés les plus sombres de sa personnalité (et de son talent) dans ses dernières années, Joel pourrait être un rôle qu’il habite bien. Il peut même faire pousser la barbe requise.

La seule question est de savoir s’il serait prêt à rester pendant plusieurs saisons, ce qui est peu probable. Si The Last of Us de HBO était assuré d’être une série limitée, il est possible que Ben Affleck soit très intéressé par le rôle principal de Joel.

Yahya Abdul-Mateen II

La carrière de Yahya Abdul-Mateen II monte en flèche en ce moment, ce qui a sans doute commencé par un tour bien considéré en tant que méchant Black Manta à Aquaman. Poursuivant ses qualifications de bande dessinée, son personnage dans Watchmen de HBO a fini par être le docteur Manhattan lui-même. Sa bonne foi se poursuivra avec un rôle principal supposé être le jeune Morpheus dans The Matrix 4 et le leader du redémarrage de Candyman produit par Jordan Peele.

L’étoile de Yahya Abdul-Mateen II monte, il a ce qui semble être un dossier assez occupé, et il a le bonus supplémentaire d’une relation de travail existante avec HBO. Bien que Joel soit de race blanche dans la série de jeux, les studios ont changé la race d’un personnage auparavant. La culpabilité de Joel pour la perte de sa fille est plus importante pour le personnage (et l’histoire) que la couleur de sa peau, ce qui signifie un acteur charismatique et talentueux comme Yahya Abdul-Mateen II (ou un certain nombre d’autres acteurs non blancs) pourrait être sélectionné à juste titre pour le rôle.

Travis Fimmel

Libéré de son engagement envers les épées et sandales préférées des fans de History Channel, Vikings ayant quitté le spectacle dans la saison 4, le jeune acteur australien intense a actuellement terminé le tournage de pas moins de quatre longs métrages et d’une nouvelle série télévisée. Fimmel a actuellement l’espace ouvert à son horaire pour jouer un autre rôle dans une adaptation de jeu vidéo à gros budget. Après tout, il a déjà prouvé son pedigree avec une apparition dans le film Warcraft injustement calomnié de Duncan Jones en 2015. De plus, nous savons tous qu’il peut faire pousser une grande barbe – parfait pour Joel dans The Last of Us. Certains fans peuvent accuser Fimmel d’être trop jeune pour le rôle, mais l’acteur a en fait 40 ans, ce qui le rend adapté à son âge.

Nikolaj Coster-Waldau

Un regard sur Jaime Lannister – joué par l’acteur danois Nikolaj Coster-Waldau – avec sa barbe dans la saison 3 de Game of Thrones devrait suffire à convaincre quiconque qu’il peut occuper le rôle de Joel dans The Last of Us. Sans parler du talent d’acteur extrêmement naturel de l’homme. Un aperçu de la scène de la rupture de la baignoire dans la saison 3, l’épisode 5 “Kissed by Fire” de Game of Thrones est un excellent exemple de la capacité de Coster-Waldau à transmettre le chagrin et des années de douleur dans un bref monologue, comme Jaime explique le vrai altruiste histoire derrière son surnom de “Kingslayer” cruel. Le voyage de Lannister d’un méchant égoïste à un héros pur et simple (ignorez cette fin mal écrite) a été bien peint par Coster-Waldau et montre la volonté de l’acteur d’entreprendre un arc multi-saisons. Pour plus de preuves de la capacité de Coster-Waldau à incarner un rôle aussi intense et captivant, consultez le thriller danois déchirant A Second Chance (2014), où il incarne un policier qui remplace son propre bébé perdu par l’enfant à risque d’un paire de toxicomanes.

Joel dans Le dernier d’entre nous commence comme un homme hanté par le chagrin dont la seule motivation est de rester en vie. La façon dont il se développe au cours du jeu en tant que figure paternelle pour Ellie le conduit finalement à la rédemption. C’est un arc pour lequel Nikolaj Coster-Waldau serait parfait.

