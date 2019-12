Casting Superman pour le redémarrage de DC (si Michael B. Jordan passe)

Cavill a insisté sur le fait qu'il est toujours Superman, mais s'il est refondu, l'un des premiers à porter la cape rouge est Michael B. Jordan. L'acteur a rencontré Warner Bros au début de 2019 pour discuter de sa version du film Superman. Rien n'est figé, d'autant plus qu'un autre film de Superman ne sera pas prêt avant au moins 2023. Cependant, si Jordan passe le rôle, qui sera le prochain à jouer à Superman? Supposons que DC choisit un nouveau visage, ce qui signifie que les acteurs précédents ou actuels qui ont joué une version en direct du personnage ne seront pas castés. Voici les meilleurs choix pour le redémarrage de Superman par DC.

Qu'il soit en lice ou non, certains pourraient dire que Matt Bomer mérite le plus de jouer à Superman. Il y a plus de dix ans, Bomer était censé jouer Clark Kent dans un film réalisé par Brett Ratner et un scénario de J.J. Abrams. Cependant, cette version a été abandonnée au profit de Superman Returns de 2006 avec Bryan Singer réalisateur et Brandon Routh comme personnage principal. Bomer a de l'expérience en jouant le personnage en exprimant Clark Kent dans le film d'animation Superman: Unbound de 2013.

Bomer a les compétences nécessaires pour diriger une franchise en raison de son expérience sur White Collar. De plus, son travail sur Magnificent Seven a présenté le potentiel de Bomer en tant que star de l'action. Si Abrams reprend la franchise, il reverra peut-être son scénario original du début du siècle et incarnera Bomer dans le rôle qu'il avait presque.

Il est difficile de trouver un acteur mieux placé que Daniel Kaluuya. Les quatre derniers films de Kaluuya étaient Get Out, Black Panther, Widows et Queen & Slim. Dans Queen & Slim, Kaluuya a fait un "travail puissant" en tant que Slim avec ses émotions internes en plein écran, ce qui montre sa profondeur en tant qu'acteur. WB a tendance à lancer de jeunes stars montantes pour jouer à Superman (regardez Routh et Cavill), donc Kaluuya est à la hauteur. Ce n'est qu'une question de temps avant que Kaluuya ne soit nommé pour diriger une franchise avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait être en lice pour devenir le prochain James Bond après le mandat de Daniel Craig.

Plus important encore, Kaluuya a un calendrier ouvert au cours des prochaines années. Pour l'instant, Kaluuya a un film qui sort en 2020 et il produit un film sur Barney The Dinosaur. Sans confirmation de son statut pour Black Panther 2, Warner Bros.peut vouloir approcher la superstar montante avant qu'il ne soit trop tard.

Si le nouveau Superman a besoin de charisme, ne cherchez pas plus loin que Glen Powell. Le Powell, toujours charmant, avait des rôles dans Scream Queens et Hidden Figures, mais la comédie romantique Netflix Set It Up a présenté le calendrier comique de Powell et sa personnalité sympathique.

Powell sera ensuite vu dans Top Gun 2020: Maverick, avec Tom Cruise et Miles Teller. Powell a initialement perdu le rôle de Teller, mais il a tellement impressionné les producteurs du film qu'ils lui ont trouvé un nouveau rôle élargi à jouer. Si Powell impressionne dans ce blockbuster d'action, une cape rouge et des collants pourraient être dans son avenir.

Avec le succès de Black Panther et Wonder Woman, le public a prouvé qu'il réagissait positivement aux super-héros de différents genres et races. Henry Golding est un nouveau visage qui pourrait être ce dont la franchise Superman a besoin lors du redémarrage. Golding est amusant, beau et un homme de tête crédible grâce à ses rôles dans Crazy Rich Asians et Last Christmas.

Bien qu'il soit encore relativement nouveau à Hollywood, Golding aura sa chance de diriger une franchise d'action. Golding jouera Snake Eyes dans le G.I. Film dérivé en direct de Joe sur le personnage. En 2023, Golding pourrait être une gigantesque star de cinéma qui serait parfaite pour jouer à Superman.

Taron Egerton est tout simplement un cric de tous les métiers. L'acteur britannique peut se battre comme James Bond grâce à ses rôles dans Kingsman: The Secret Service et Kingsman: The Golden Circle. Il peut lancer des flèches comme Hawkeye et sauver les pauvres comme il l'a fait à Robin Hood. Si cela ne suffit pas, Egerton utilisera sa belle voix et son jeu de piano pour vous éblouir avec une chanson d'Elton John comme il l'a fait dans Rocketman.

Egerton a même exprimé son intérêt à rejoindre l'univers cinématographique Marvel. Bien qu'il ait nié les rumeurs de jouer à Wolverine, Egerton a déclaré qu'il aimait Marvel et ses films. Avant que Marvel ne puisse l'attraper pour la prochaine décennie, Warner Bros.peut vouloir persuader le talentueux acteur de diriger le DCEU dans la prochaine Superman.

