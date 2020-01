Catwoman Zoe Kravitz offre une mise à jour sur le Batman

Entre son casting empilé et son concept intéressant de «détective-avant», le prochain film de Batman de Matt Reeves, The Batman, a des fans à juste titre excités. Cet après-midi lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association à Los Angeles, la co-vedette Zoe Kravitz, qui a été confirmée dans le rôle de Catwoman aka Selina Kyle, a pu offrir quelques mises à jour sur l’avancement du projet tout en faisant la promotion de sa prochaine Série Hulu, High Fidelity.

“C’est un grand personnage. Je suis très excité de la jouer. Le script est merveilleux, vraiment ancré et profond et je ne peux pas en dire plus car je vais me faire virer”, a déclaré Kravitz. “Tout le monde Batman a toujours été le plus intéressant pour moi. Je pense que Catwoman est un personnage emblématique. Je n’ai jamais été dans beaucoup de bandes dessinées mais ce monde m’a toujours vraiment intrigué. Et puis, bien sûr, Michelle Pfeiffer et , vous savez, sa performance est toujours super inspirante pour moi. Donc, je me sentais juste emblématique et je pense que Catwoman / Selina Kyle représente une féminité très forte et je suis ravie de plonger dans ce domaine. “

Elle a poursuivi, expliquant qu’elle croyait que “la féminité signifie le pouvoir et je pense que c’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin. Et c’est quelque chose que je pense est vraiment intéressant à propos de Batman et Catwoman. Je pense que Batman représente un pouvoir très masculin et Catwoman représente un très pouvoir féminin, un peu plus compliqué. Et plus doux aussi. J’aime l’idée que vous pouvez être doux, vous pouvez être doux, tout en étant très puissant et donc très dangereux. “

Kravitz sera rejoint par Robert Pattinson comme Batman, Paul Dano comme The Riddler, Jeffery Wright comme commissaire Gordon, Collin Farrell comme The Penguin, et Andy Serkis comme Alfred Pennyworth. Le Batman sortira en salles le 21 juin 2021.

