Cauchemar sur Elm Street avec Charlie Sheen à l’origine – Pourquoi il a quitté

Avant que Johnny Depp décroche son premier rôle au cinéma Freddy‘s Glen, Charlie Sheen avait à l’origine été casté, et voici pourquoi il a démissionné. Écrit et réalisé par Wes Craven, A Nightmare on Elm Street de 1984 a vraiment changé la donne pour le genre d’horreur, en particulier pour la forme slasher qui stagnait rapidement en raison d’une utilisation excessive. La façon dont le film a joué avec le monde des rêves a été révolutionnaire sur le plan créatif, et il était évident dès le premier moment où il est entré à l’écran que Freddy Krueger (Robert Englund) deviendrait emblématique.

Bien qu’il ne soit pas aussi clair par sa performance que Glen, le petit ami de Nancy Thompson, que Johnny Depp finirait par devenir l’une des plus grandes stars de cinéma au monde, il était évident qu’il avait un avenir, possédant comme lui un charisme et une sympathie naturels, ainsi que l’idole de matinée bonne mine. Cependant, on se demande si Depp n’aurait jamais été une star s’il n’avait pas décroché ce premier rôle dans A Nightmare on Elm Street.

Il s’avère que Depp a failli s’approcher de ce qui allait devenir sa grande carrière d’acteur. Charlie Sheen était à l’origine aligné pour jouer à Glen, et s’il l’avait fait, il l’aurait fait.

C’était une légende en ligne depuis des années que Charlie Sheen était en lice pour le rôle de Glen dans A Nightmare on Elm Street, et qu’il avait presque atterri. Il y a quelques années, l’ancien chef de New Line Cinema et producteur de franchise de Nightmare, Robert Shaye, a carrément confirmé que Sheen était bel et bien pour Glen, et de plus l’acteur était en fait choisi pour le rôle. Malheureusement, au moins pour ceux qui sont curieux de voir ce que Sheen aurait pu faire avec le rôle, lui et les producteurs se sont retrouvés dans une impasse.

Comme d’habitude à Hollywood, le désaccord s’est résolu à l’argent. Sheen voulait un salaire de 3000 $ par semaine – en 1984, ce qui reviendrait à gagner plus de 7400 $ par semaine aujourd’hui – et Shaye n’était tout simplement pas disposé à accepter cela, car le budget du film était déjà inférieur à 2 millions de dollars. Alors Sheen a marché, Depp a été choisi comme Glen, et le reste appartient à l’histoire. On ne sait pas exactement pourquoi Sheen pensait pouvoir commander un salaire aussi important à ce moment-là, car bien qu’il soit le fils du légendaire acteur Martin Sheen, Charlie n’était apparu que dans un film majeur, Red Dawn, avant Freddy, qui n’était même pas encore sorti lors du casting.

