Cauchemar sur Elm Street ressuscité Freddy de la manière la plus stupide possible

Après avoir été enterré dans Dream Warriors, Un cauchemar sur Elm Street 4 avait besoin de ressusciter Freddy Krueger, et l'a fait de la manière la plus stupide possible. Peut-être en raison de vouloir offrir aux téléspectateurs un acte final dramatiquement satisfaisant, presque chaque entrée Freddy la franchise se termine avec Freddy étant clairement vaincu, souvent d'une manière qui implique qu'il est parti pour de bon. De toute évidence, les fans de la franchise ne veulent pas vraiment que Freddy disparaisse pour toujours, alors ils sont prêts à le faire, sauf que sa raison de revenir dans le prochain film n'est peut-être pas la plus grande.

Parfois, comme dans le cas de Un cauchemar sur Elm Street 3: Dream Warriors, La défaite de Freddy dans le film précédent est tout simplement ignorée, car l'histoire commence avec le retour de Freddy comme d'habitude. Cela se produit également dans Freddy mort: le dernier cauchemar, ce qui ne prend pas la peine d'expliquer comment Freddy est revenu après qu'Alice lui ait envoyé ses bagages à la fin Un cauchemar sur Elm Street 5: L'enfant de rêve.

Quand cela vient à Un cauchemar sur Elm Street 4: The Dream Master Cependant, l'un des nombreux scénaristes crédités a décidé de ramener Freddy à la vie d'une manière qui continue de confondre les nouveaux téléspectateurs aujourd'hui, plus de 30 ans après la sortie de la suite. Dans l'ensemble, le film est populaire, mais cette scène est inexplicablement stupide.

Un cauchemar sur Elm Street 3 traité Freddy de l'une des façons les plus créatives à ce jour. Le père de Nancy Thompson et son intérêt amoureux, le Dr Neil Gordon, sont allés là où les restes de Freddy avaient été cachés, puis les ont enterrés dans un sol sacré, mais pas avant que Freddy ne soit enfin en mesure de tuer Nancy. Défaire cela de manière crédible n'aurait jamais été facile, mais Un cauchemar sur Elm Street 4 a juste levé les mains et est devenu fou. La première mort dans le film se produit lorsque le guerrier de rêve survivant, Kincaid, s'endort, pour se retrouver dans la même casse où Freddy a été enterré.

Le chien de Kincaid (nommé Jason en clin d'œil à vendredi 13) est également dans le rêve avec lui, ce qui n'a pas de sens car Kristen est celle qui peut attirer les gens et les animaux en apparence dans ses rêves, pas Kincaid. Quoi qu'il en soit, Jason, le chien, va là où les os de Freddy sont enterrés et fait pipi sur sa tombe, avec le pipi allumé. Encore une fois, rien de tout cela n'est expliqué à distance. Pour une raison quelconque, le pipi de chien enflammé mène à la résurrection de Freddy, une séquence avec des effets spéciaux si cool qu'elle fait presque oublier la folie qu'ils viennent de voir. Le chien de Kincaid s'enfuit et Freddy se lève, finissant par tuer Kincaid. Bien qu'il puisse être tentant de craquer la méthode de résurrection digne de Freddy jusqu'à la célèbre cocaïne d'aide à l'écriture des années 1980, dans ce cas, cela est probablement dû à la grève des écrivains d'Hollywood de 1988, qui a conduit à une grande partie de Un cauchemar sur Elm Street 4 être réécrit à la volée pendant le tournage. Compte tenu de cela, c'est presque un miracle que la coupe finale se soit aussi bien déroulée.

