CD Projekt poursuit ses travaux sur les propriétés de Witcher et parvient à un accord avec l'auteur de la série

CD Projekt (la société mère de CD Projekt Red) était récemment en désaccord juridique avec Andrzej Sapkowski, l'auteur des romans The Witcher. Lorsque Sapkowski a initialement vendu les droits de The Witcher à développer en une série de jeux, c'était sous la forme d'un paiement forfaitaire, au lieu de l'offre initiale de CD Projekt d'un pourcentage du bénéfice global.

Après le succès retentissant que les jeux ont connu, les avocats de Sapkowski ont fait valoir que l'accord initial était illégal et que des réparations supplémentaires d'environ 16 millions de dollars US étaient nécessaires. Aujourd'hui, CD Projekt a annoncé que la société et Sapkowski étaient parvenues à un accord, CD Projekt obtenant de "nouveaux droits" et réaffirmant les droits de la société sur la franchise The Witcher dans les jeux vidéo, les romans graphiques, les jeux de société et les marchandises. Le communiqué de presse a également noté que pour aller de l'avant, les deux parties ont un cadre sur lequel coopérer.

"Nous avons toujours admiré les travaux de M. Andrzej Sapkowski – une grande inspiration pour l'équipe ici chez CD PROJEKT RED", a déclaré Adam Kiciński, président et PDG conjoint de CD Projekt. "Je crois qu'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre relation continue", déclare Kiciński.

À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement à quoi les droits supplémentaires se réfèrent exactement. Dans un précédent rapport financier, CD Projekt Red a déclaré qu'il passait en "mode double franchise" et que Cyberpunk 2077 et The Witcher étaient tout aussi importants pour l'entreprise.