CD Projekt Red confirme qu’il y aura «The Witcher 4»

The Witcher 4 (ou comme le jeu finit par être appelé) est dans les plans les plus imminents du développeur polonais CD Projekt Red, dont l’intention est de le rattraper une fois qu’ils auront sorti Cyberpunk 2077 plus tard cette année, comme l’a confirmé le président de la société.

Alors que Cyberpunk 2077 est le pari le plus risqué et le plus ambitieux de CD Projekt Red à ce jour, et en fait, ils mettent toute la viande sur le grill avant sa sortie, qu’ils garderont avec des DLC périodiques et toute l’attention attendue d’un Titre de ces caractéristiques, il ne fait aucun doute que sa grande franchise reste The Witcher et la plus attendue qu’ils puissent présenter, The Witcher 4.

Ainsi, d’autant plus que la série Netflix a atteint un succès sans précédent et a ravivé l’intérêt pour les romans d’Andrzej Sapkowski et les jeux eux-mêmes, qui ont finalement été ceux qui ont fourni l’étincelle de toute la splendeur à laquelle Nous y avons assisté, personne ne sera surpris si l’entreprise envisageait de se lancer dans l’aventure épique pour exprimer un peu plus son potentiel.

Si peu surprenante est la nouvelle, après que CD Projekt Red a renouvelé ses accords et sa relation avec Sapkowski à la fin de l’année dernière, que la chose la plus frappante à propos de cette annonce est qu’ils vont y aller doucement et ne plus sortir The Witcher 4; mais il faut se rappeler que la firme polonaise n’est pas Activision, EA ou Ubisoft et on attend beaucoup d’eux plus que simplement exploiter la franchise pour gagner de l’argent.

Ce à quoi s’attendre de The Witcher 4 est bientôt à dire, mais l’histoire de The Witcher 3 ne devrait pas continuer parce que celle-ci se termine, et il ne semble pas qu’ils suivront ce qui a été vu dans la série ou les romans parce que tout ce qui a été laissé derrière, et On peut en dire autant des jeux, dont l’intrigue est également détachée de celle des autres médias. Quelque nouveau? C’est très probable.

Quoi qu’il en soit, Il reste encore beaucoup de temps pour The Witcher 4 à abandonner, il est donc pratique de se détendre. Avant, nous aurons l’occasion de voir la deuxième saison de The Witcher sur Netflix, et j’espère que cela améliorera le vu car la marge pour y parvenir est considérable. D’un autre côté, Cyberpunk 2077 promet le sien et, a priori, il est plus cool que les aventures du sorcier vétéran.