Ce 3.84TB Micron 5210 Ion est le SSD de grande capacité le moins cher en ce moment

Le prix moyen des disques SSD a lentement augmenté et pourtant il y a de bonnes affaires à faire – mais peut-être pas tout à fait ce que vous attendez d’eux … Un disque SSD de stockage d’entreprise haut de gamme arrive à être le SSD de grande capacité le moins cher du marché.

Le Micron 5210 Ion est un disque SSD de 3,84 To coûte 406 $ (environ 317 £, 622 $ AU) chez PCNation (bien que vous devriez pouvoir le faire expédier dans le monde entier) avec une garantie de cinq ans. il est nettement plus abordable que le Samsung 860 QVO par exemple et il est livré avec un chariot qui peut être facilement dévissé.

Son coût par To (107 $) est très proche de celui du Team Group GX1 qui, à 94,99 $, est le champion actuel du rapport qualité-prix. Mais vous en auriez besoin de quatre pour correspondre à la capacité du 5210 Ion.

Il n’est peut-être pas aussi bon que le SSD Seagate Nytro de 3,84 To que nous avons souligné en juillet 2019, mais à moins d’avoir une machine à remonter le temps, vous ne pourrez pas obtenir à nouveau cette dernière pour 400 $ car les prix ont considérablement augmenté.

La grande capacité du Micron 5210 le rend parfait pour l’archivage et le stockage au chaud. N’oubliez pas que QLC NAND a une endurance en écriture inférieure de l’ordre de 1 000 cycles de programmation / effacement et des performances d’écriture inférieures. Il vaut donc mieux l’utiliser comme remplacement de disque dur plutôt que comme disque système principal.

Ce disque SATA a une performance nominale de lecture / écriture de 540MBps et 360MBps respectivement, plus est livré avec un cryptage AES 256 bits et un firmware sécurisé.

Il est encore beaucoup plus cher que le disque dur interne équivalent de 8 To, le moins cher du marché coûte presque six fois moins cher. Mais si les performances, la résilience, le volume, la consommation d’énergie et le poids sont importants, ce Micron 5210 ne doit pas être négligé.