Ce casque VR génial coûte moins de 300 $ en ce moment

Le très attendu Half-Life: Alyx n’est que dans quelques mois, et si vous n’avez pas encore acheté un casque VR, il y en a beaucoup d’excellents à considérer. L’un des meilleurs casques VR est le Samsung HMD Odyssey +. Il est régulièrement en vente, et pour le moment, vous pouvez accrocher le casque VR pour plus de 200 $ de réduction.

Amazon a actuellement le HMD Odyssey + pour 294,19 $ – et si vous avez Amazon Prime, il est livré avec une livraison gratuite d’un / deux jours. C’est un prix fantastique, l’un des meilleurs que nous ayons vus depuis le Black Friday. L’Odyssey + propose un suivi sans capteur et à l’envers, de sorte que tout ce que vous avez à faire est de brancher le casque sur votre PC et vous êtes prêt à partir. En plus de cela, il dispose d’un bel écran AMOLED, qui produit des couleurs plus vibrantes que son homologue LCD.

Pour 294,19 $, vous obtenez le casque, deux contrôleurs et deux mois gratuits de Viveport Infinity, ce dernier vous donnant accès à une énorme bibliothèque de jeux VR – pensez Netflix mais pour VR. Certains des jeux disponibles sur le service incluent actuellement Pistol Whip, Superhot VR et Gorn.

Samsung HMD Odyssey + | 294,19 $ (500 $)

Le HMD Odyssey + est également compatible avec Half-Life: Alyx, tout comme la plupart des casques VR pour PC. En plus du prochain jeu de Valve, il existe une énorme bibliothèque de titres qui peuvent être appréciés avec le casque VR de Samsung. Tout jeu sur Steam avec une balise “Windows Mixed Reality” fonctionne avec Odyssey + – heureusement, cela représente la grande majorité des titres Steam VR. Les casques WMR ont également accès à leurs propres applications spécifiques sur le Microsoft Store, bien que bon nombre de ces expériences puissent également être trouvées sur Steam.

Nintendo publie un interrupteur Animal Crossing, mais pas un nouveau modèle PC cette semaine – 26 janvier – 1er février 2020 – Échappez-vous des 7 péchés capitaux de Tarkov11 Plus de morts sanglantes pour le jeu Mettez-nous au défi chez Smash Bros Ultimate! | Vendredi de la communauté GameSpotThe Outer Worlds obtient une date de sortie sur Nintendo Switch – GS News UpdateDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 1 / 31-2 / 04

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Half-Life: Alyx et ce que nous savons jusqu’à présent

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.